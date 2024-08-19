Girişimcilerin Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Boost The Future’ın 6. Dönem Başvuruları Açıldı

Tamamen ücretsiz olan Boost The Future programına kabul edilecek 8 girişim kurucusu, özel olarak tasarlanmış eğitim ve atölyelere katılma, Akbank’ın inovasyon, teknoloji ve girişimcilik odaklı çalışmalarını koordine eden inovasyon merkezi Akbank LAB ile yakından çalışma, Endeavor’ın yerel ve uluslararası uzman ağından destek alma ve yatırımcılarla tanışma şansını yakalayacak. Girişimciler, Endeavor’ın Girişimci Seçim ve Destek ekibi tarafından yakın takibe alınarak Endeavor Yerel Seçim Panelleri’ne katılım önceliğine sahip olacak.

Programa dahil olan girişimciler, aynı zamanda daha önce programa katılan ve benzer zorluklarla karşılaşan girişimcilerle bir araya gelerek Endeavor çatısı altında bir paylaşım ve öğrenim ortamına girecekler. Strateji ve İş Geliştirme Atölyeleri’nde ürün, strateji, satış, pazarlama gibi konulara odaklanacak olan girişimciler, mentorluk seanslarında da strateji, hukuk, teknoloji, markalaşma ve yatırım gibi alanlarda uzmanlardan rehberlik alacaklar.

Program, her dönem olduğu gibi girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak Demo Day Etkinliği ile son bulacak. Türkiye girişim ekosisteminin önemli temsilcilerinin davet edileceği Demo Day’de girişimciler, kendilerini tanıtma ve yatırım bulma yolunda önemli bir fırsat yakalayacaklar.

Geçmiş dönemlerde Wastelog, Co-one, Yancep, Kidolog gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren program mezunlarının, girişimcilik yolculuklarında iş fikirlerini olgunlaştırma, yatırım alma ve uluslararası arenaya açılma gibi birçok fırsattan faydalandığı Boost the Future 15 Eylül tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

Boost The Future başvurularında; teknoloji odaklı girişimcilerin şirketlerinin kurulmuş veya erken aşama ürünün pazara sunulmuş olması, ilk satışın yapılmış olması ve şirketin kurucu ortaklar dışında en az bir çalışana sahip olması kriterleri aranıyor.

Detaylar için www.boostthefuture.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.