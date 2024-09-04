Hepsiburada’dan 81 İlde Okula Dönüş İşbirliği

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 16 Eylül 2024’e kadar geçerli olacak okula dönüş kampanyasını başlattı. Kampanyanın detayları ve Hepsiburada’nın gerçekleştirdiği ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçları, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Genelinde 103 Bin Esnaf ve KOBİ’ye Ek Gelir

Ender Özgün, okula dönüş döneminin sadece bir kampanya olmadığını, aynı zamanda yaz tatilinin ardından Türkiye ekonomisine de canlılık getiren bir süreç olduğunu vurguladı. Özgün, “Hepsiburada olarak en büyük önceliğimiz, tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunarken, esnaf ve KOBİ’lerimize de ek gelir sağlamak. Okula dönüş kampanyamız, milyonlarca müşterimizi Türkiye’nin 81 iline yayılmış 103 bin esnaf ve KOBİ ile buluşturuyor. Böylece ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz” dedi.

Müşteri Beklentilerine Göre Tasarlanan Kampanya

2 Eylül’de başlayan ve 16 Eylül’e kadar sürecek olan kampanya kapsamında defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine kadar binlerce üründe indirimler sunulacağını belirten Özgün, “Bu kampanyayı tasarlarken tüketicilerimizin beklentilerini dikkate aldık. Gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek bütüncül bir kampanya hazırladık. Amacımız, hem tüketicilerimize tasarruf imkanı sağlamak hem de esnafımıza ek ciro fırsatı sunmak. Hepsiburada iş ortağı olan esnaflarımıza, Türkiye’nin dört bir yanında ürünlerini satma imkanı sunuyoruz” dedi.

Fiyat-Performans, Kalite ve Ürün Güvenliği Ön Planda

Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, okul alışverişinde kararların fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği etrafında şekillendiğini belirten Özgün, “Ailelerin en önemli gündem maddesi, fiyat değişimlerine karşı önlem almak. Bunu kaliteli ürünlere erişim ve bütçeyi kontrollü kullanma takip ediyor” diye ekledi.

‘Link Gelir’ ile 100 Milyon TL Ek Gelir

Okul alışverişinin genellikle planlı yapıldığını ifade eden Özgün, “Araştırmaya katılan her 100 kişiden 84’ü alışveriş listesi hazırlarken, yüzde 69’u bu listeyi başkalarıyla da paylaşıyor. Bu da e-ticarette popülerleşen link paylaşım modelinin önemini gösteriyor. Kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Link Gelir’ programımızla, kampanya sürecinde hanelere 100 milyon TL ek gelir sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

HepsiJET ile 24 Saatte Teslimat

Okul alışverişinin zamanla yarışan bir süreç olduğuna dikkat çeken Özgün, “HepsiJET’in sektördeki dinamizmiyle müşterilerimize hızlı teslimat seçenekleri sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de ‘Bugün Kapında’ hizmetiyle, saat 13.00’e kadar verilen siparişleri aynı gün teslim ediyoruz. Ayrıca ‘Yarın Kapında’ hizmetiyle siparişlerin yüzde 82’sini ertesi gün ulaştırarak tüketicilerimizin zamanını verimli kullanmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Okul Alışverişine 10.000 TL Bütçe

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şu şekilde: