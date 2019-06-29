Girişimcilik Dünyasına Umut Olan Satın Alma Haberi

6 yıl önce Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın’ın kurduğu iyzico, Haziran ayının başında PayU tarafından satın alınmasıyla gündeme geldi. iyzico, PayU’ya 165 milyon dolara satıldı.

30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico’nun, dünyanın en büyük yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU tarafından 165 milyon dolar karşılığında satın alınması girişimcilik dünyasında umut veren bir haber oldu.

iyzico’nun kurucularından Barbaros Özbuğutu, merak edilen soruları cevapladı.

2013 yılında kurulan iyzico işletmelerin çok fazla POS cihazı kullanma sorununa çözüm buldu. Bir ödeme alma hizmeti olan iyzico, dijital dünyada ödeme kabul etmek isteyen işletmeler için ödeme sistemini tek bir platform haline getiriyor. iyzico, PayU tarafından 165 milyon dolar karşılığında satın alındı ve bütün startup’lara umut oldu.

6 yıl içinde yaklaşık 28 milyon dolarlık yatırım alan iyzico, yatırımını Türkiye’deki e-ticaret menzili genişletebilmek, Türkiye’deki iş modelini büyütmek için harcadı. 2017-2018’de yüzde 70 oranında büyüyen şirket, 2018’den 2019’a kadar ise yaklaşık yüzde 150 büyüme kaydetti ve bu durum PayU’nun ve birçok şirketin ilgisini çekti.

Özbutuğu, Türkiye’de 5 yıl içinde en büyük 5 finansal kuruluşu arasına girme hedefinde olmalarının PayU’nun teklifinin nedeni olduğunu ve bu yolda güç birleştirerek çok daha hızlı ilerleyebileceklerini belirtti. Özbuğutu, bu birleşmenin vizyon ve misyonları açısından çok önemli olduğunu vurguladı.