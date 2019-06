HP Elite Güvenlik Teknolojilerini İnceledik

HP Elite Serisi Güvenlik Çözümleri: HP Sure Start

Kullanıcıların sadece cihazlarını değil, aynı zamanda kimlik bilgilerini ve verilerini korumak da HP’nin PC güvenlik çözümlerinde önemli bir unsur. HP Sure Start güvenlik çözümü, bilgisayarları en temelden yani BIOS seviyesinden itibaren koruma altına alıyor.

HP Elite Serisi Güvenlik Çözümleri: HP Sure Run

Yeni nesil virüsler, bilgisayarlardaki güvenlik kalkanlarını ve antivirüs yazılımlarını devredışı bırakarak sisteme yerleşiyor. HP’nin en önemli PC güvenlik çözümlerinden biri olan Sure Run, Windows’un uyarı vermesini beklemeden önlem alarak korumayı tekrar devreye alıyor.

HP Elite Serisi Güvenlik Çözümleri: HP Sure Recover

HP EliteBook bilgisayarınızın ve içindeki tüm değerli verilerin güvenliği için sunulan en önemli çözümlerden biri HP Sure Recover. İşletim sisteminin çalışmadığı durumlarda HP Sure Recover, kullanıcının zarar görmemesi adına Windows yüklenmesi için devreye giriyor. Yazılım sistem görüntüsünü gömülü bellekte tutarak sabit diskin silindiği ve ağ bağlantısının olmadığı durumlarda verilerin kurtarılmasını sağlıyor.

HP Elite Serisi Güvenlik Çözümleri: HP Sure Click

HP’nin geliştirdiği Sure Click teknolojisi, hem kullanıcılara hem de işletmelere güvenli bir şekilde gezinti imkanı sunuyor. HP işletmeleri web tabanlı saldırılara karşı HP Sure Click ile koruyor. HP Sure Click ile istenmeyerek girilen internet sitelerinden kaynaklı zararlı yazılım ve fidye yazılım gibi web-tabanlı birçok saldırı türü otomatik olarak engelleniyor.

HP Elite Serisi Güvenlik Çözümleri: HP Sure View

Yerleşik HP Sure View gizlilik ekranı, işinizi ve sizin için gizliliği olan her şeyi gizli gözlerden uzak tutarak güvenceye alıyor. HP Sure View entegre gizlilik ekranı, yeni çalışma yöntemlerinin kapısını aralarken, hassas bilgilerin hareket halinde, masada çalışırken veya ofiste dolaşırken güvende kalmasını sağlıyor. Özellikle açık çalışma alanlarında gizlilik sağlayan bu fonksiyon, özel ekranı farklı açılardan görmeyi engelliyor. Dünyanın tek entegre mahremiyet ekranı olan HP Sure View sayesinde toplu taşıma araçlarında, kafelerde veya açık ofislerde çalışanlar, ekranlarında olan biteni meraklı gözlerden uzak tutabiliyor.