Girişimcilik Festivali Başlıyor!

Yıldız Teknopark ile Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü iş birliğinde düzenlenen StarsUp’19 girişimcilik festivali, 15-16 Nisan’da gerçekleşecek.

“Türkiye’nin en eğlenceli girişimcilik festivali” mottosu ile düzenlenen etkinliğe katılanlar, hem eğlenecek hem de girişimciler ve yatırımcılar ile bir araya gelerek kariyer fırsatlarını değerlendirme şansına sahip olacaklar.

“Türkiye’nin en eğlenceli girişimcilik festivali” StarsUp’19, 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Ortabahçe’de gerçekleşecek etkinlik, kariyer fırsatlarını ve eğlenceyi bir araya getiren farklı konseptiyle, onlarca startup’ı, yatırımcıları ve girişimci ruhlu öğrencileri buluşturacak.

Kariyer basamaklarını tırmanmaya hazırlanırken eğlenmek de isteyen üniversitelilerin özlemini duydukları festival ortamını dev bahçede yaşamalarını sağlayacak olan StarsUp’19’da startuplar ile direkt iletişime geçilebileceği gibi, yatırımcı ve girişimcilerle tanışma fırsatı da olacak. Eğitici atölyeler, konserler ve eğlenceli oyunlarla renklenecek etkinlik, ortak paydası girişimcilik olan herkesi bir araya getirerek dopdolu iki gün geçirmelerini sağlayacak.

Ücretsiz bir etkinlik olan StarsUp’19’a katılmak isteyenlerin alan kayıt formunu doldurmaları yeterli oluyor.