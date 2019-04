Dijital Oyun Yazılım Merkezi İçin İlk Adım Atıldı!

Turkcell’in oyun platformu markası Playcell’in, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da başlattığı eğitim seferberliğinin ilk aşaması tamamlandı. Dr. M. Hilmi Güler BİLSEM’li öğretmenler, ‘Dijital Oyun Geliştirme Eğitimi’ni başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. Böylece Ordu’daki genç nesile bu bilgilerin aktarılabilmesi ve oyun tasarımının yerel olarak yaygınlaştırılması için ilk adım atılmış oldu.

10 günlük eğitim

Ordu’da Türkiye’nin dijital oyun sektöründeki başarıların artması ve gençlere bu alanda istihdam fırsatı oluşturmak amacıyla ‘Dijital Oyun Geliştirme Eğitimleri’ gerçekleştirildi. Playcell ile hem güvenli hem de reklamsız oyun platformu sunan Turkcell tarafından Türkiye’nin dijital oyun geliştirme alanında söz sahibi olması adına Ordu Dr. M. Hilmi Güler BİLSEM’in öğretmenlerine MakersTürkiye uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca dijital oyun geliştirme eğitimi verildi.

İlk etabı tamamlanan ve temel seviyeden başlayan eğitimler doğrultusunda, BİLSEM öğretmenlerine oyun geliştirme bilgileri aktarıldı. Eğitim sonrasında katılımcılar bireysel proje çalışmaları da gerçekleştirerek bu konudaki eğitim bilgilerini geliştirdiler. Eğitimler sonunda projeye katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan ilk öğretmenlere yetkinlik sertifikası takdim edildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, dünyada 140 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan oyun pazarında, Türkiye’nin gelirinin yıllık 878 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu rakamın arttırılması ve Türkiye’nin oyun pazarı pastasından daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla geleceğe yönelik vizyoner program ve projeler geliştirdiklerini belirten Güler, “Oyun pazarı gelecekte önemli bir sektör haline gelecek. Buna hazırlıklı olmak ve Türkiye’nin bu sektördeki payını arttırmak, aynı zamanda Ordu ilindeki genç yetenekleri bu alana yönlendirmek için Bilim Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) oyun yazılımı eğitimlerini başlatarak gelecek nesillere ışık tutmayı amaçlıyoruz. Süreklilik arz edecek bu eğitimlerle birçok genç ve yetişkinin oyun üretebilir yetkinliğe ulaşmasını hedefliyoruz. Ordu’da başlayan bu projeyle, Türkiye’nin dijital oyun sektöründe başarıları artacak ve dahi çocuklarımız başta olmak üzere istihdam edilememiş gençlerimize de bu alanda da farklı fırsatlar ortala çıkarılmış olacak” dedi.

Çocuklara güvenilir ve reklamsız oyun platformu

Reklamsız ve güvenilir içeriğiyle ebeveynlerin çocuklarına rahatça oyun oynatabileceği bir ortam sunan Turkcell’in oyun platformu Playcell’de, araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli ve eğlenceli yüzlerce oyun bir arada yer alıyor. Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyun severler Playcell’i ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabiliyor, oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabiliyor.