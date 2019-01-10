GittiGidiyor Ekonomisi 2018’de Yüzde 40 Büyüdü

2018’de 3 bin KOBİ’yi e-ticaretle buluşturan ve kullanıcı sayısı 23 milyona ulaşan GittiGidiyor yüzde 40 büyüdü. E-ticaretin, Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesinin merkezinde yer aldığını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, 2019’da odak noktasına e-ihracatı koyacaklarını belirtti. 100 bin satıcıya sahip platformun açıkladığı GittiGidiyor Ekonomisi’nin sonuçlarına göre, şirket toplamda 2,2 milyon kişinin geçiminde rol oynuyor ve her 100 GittiGidiyor satıcısından 1’i milyoner oluyor.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, 2018 yılını yüzde 40 büyümeyle tamamladı. 23 milyon kayıtlı kullanıcı ve 100 bin satıcıya ev sahipliği yapan platform, 2018’de eğitimleriyle 3 bin KOBİ’nin e-ticarete adım atmasını sağladı. GittiGidiyor’un satıcılarıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları da hem şirketin yarattığı ekonomiyi ortaya koydu hem de e-ticaretin ülke ekonomisine ve KOBİ’lere sağladığı katkıya ışık tuttu.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı’nın katılımıyla düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, GittiGidiyor Ekonomisi başlıklı analizin sonuçları paylaşıldı.

100 bin kişiye yeni iş imkânı

GittiGidiyor’un 100 bin satıcısı olduğunu belirten Öget Kantarcı, “Satıcılarımızı kategori ve büyüklük açısından eşit temsil eden 2 bin örneklem arasında yapılan araştırma, GittiGidiyor’da satış yapan işletmelerde ortalama 6,5 kişinin çalıştığını ortaya koydu. Buna göre, GittiGidiyor yaklaşık 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor” dedi. Kantarcı, şöyle devam etti: “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 3.4 olan ortalama hanehalkı büyüklüğünden yola çıktığımızda, GittiGidiyor’un toplamda 2.2 milyon kişinin geçiminde rol oynadığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, işini GittiGidiyor ile e-ticarete taşıyan işletmelerin yüzde 50’si bu nedenle ortalama 2 kişi işe aldığını belirtti. Her 2 satıcımızdan birinin GittiGidiyor’da satışa başladıktan sonra sağladığı bu ek istihdam, 100 bin kişiye yeni iş imkânı yarattığımızı gösteriyor.”

E-ticaretin Türkiye ekonomisinin itici gücü haline geldiğini belirten Öget Kantarcı, “Araştırma sonuçlarıyla kendi verilerimizin birleşmesinden doğan bir analiz olan GittiGidiyor Ekonomisi, aynı zamanda sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katkının bir göstergesi” diye konuştu. E-ticaretin, Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesinin merkezinde yer alan sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Kantarcı, dijitalleşmeyle beraber geleceğin yeni nesil ticaret etrafında şekilleneceğini vurguladı.

Her 100 satıcıdan 1’i milyoner oluyor

GittiGidiyor’daki 100 bin satıcının 1206’sının yılda 1 milyon TL ve üzeri değerde satış yaptığını kaydeden Kantarcı, “Yani satış geliri açısından, GittiGidiyor’un her 100 satıcısından 1’i milyoner oluyor. Milyoner satıcılarımızın yüzde 10’u kadınlardan oluşuyor ve ortalama 39 yaşındalar” dedi.

“Mobilin satıştaki payı yüzde 50”

GittiGidiyor’un, Türkiye’nin ilk online pazaryeri olarak kurulduğu 2001 yılından bu yana e-ticaret sektörüne öncülük ettiğini belirten Öget Kantarcı, bugün Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi olarak yoluna devam ettiğini söyledi. 2018’i yüzde 40 büyümeyle kapattıklarını açıklayan Kantarcı, şu bilgileri paylaştı: ”Geçtiğimiz yıl platformumuza katılan 3 milyon yeni kullanıcıyla toplamda 23 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştık. GittiGidiyor’un mobil uygulama indirilme sayısı yüzde 50 artarak 9 milyona çıktı. Toplam satışın yüzde 50’si mobilden gerçekleşti. Mobilden satıştaki artış oranı yüzde 45 oldu. KOBİ’lerin işlerini büyütmesinde e-ticaretin rolünün büyük olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eğitimlerimizle KOBİ’lere rehberlik etmeye devam ettik ve son 1 yılda 3 bin KOBİ’yi e-ticaretle buluşturduk.”

“E-ihracatla 200 markayı dünyaya açacağız”

2018’de globalleşme yolunda önemli bir adım atarak e-ihracat açılımını başlattıklarını belirten Kantarcı, yerli ürünleri eBay üzerinden 192 ülkede 177 milyon kullanıcıyla buluşturduklarını kaydetti. Kantarcı, “Bir eBay şirketi olmanın avantajıyla 2019’da en az 200 markaya daha e-ihracatın kapılarını açacağız. 2018’de Derimod ile başlamıştık. Bu yıl ürünlerini eBay’de satışa çıkarmak üzere el sıkıştığımız markalar arasına Casper, Tekzen, Defacto ve Ay Yıldız da katıldı” dedi. Kantarcı, GittiGidiyor’un 2019 yol haritasında en önemli yeri e-ihracatın kapladığını vurgulayarak, “KOBİ’leri önce e-ticarete, ardından e-ihracata başlatmak için çalışacağız. GittiGidiyor’da ürün çeşitliliğini daha da artıracağız, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini daha ileri taşıyacağız. Bu planlar doğrultusunda önümüzdeki yıl için hedefimiz yüzde 30 büyümek” diye konuştu.

GİTTİGİDİYOR EKONOMİSİ

GittiGidiyor, toplamda 100 bin satıcıya ev sahipliği yapıyor.

Her bir satıcısı ortalama 6.5 kişi istihdam eden platform, 650 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor.

Toplamda 2 milyon 200 bin kişinin geçiminde rol oynuyor.

Doğrudan 100 bin yeni iş imkânı yaratıyor.

GittiGidiyor’un 1206 satıcısı yılda 1 milyon TL ve üzeri değerde satış gerçekleştiriyor. Yani, her 100 satıcıdan 1’i milyoner oluyor.

GittiGidiyor milyonerlerinin yaş ortalaması 39.

Milyonerlerin yüzde 10’unu kadınlar oluşturuyor.

Milyonerlerin en çok satış yaptığı ilk 5 kategori: Beyaz eşya, cep telefonu ve aksesuar, anne & bebek ürünleri, ev-dekorasyon, bilgisayar.

Kadın milyonerlerin en çok satış yaptığı ilk 5 kategori: Cep telefonu ve aksesuar, anne & bebek ürünleri, beyaz eşya, ev dekorasyon, kozmetik ve kişisel bakım.

Milyonerin en fazla olduğu ilk 5 il: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya.

RAKAMLARLA GİTTİGİDİYOR