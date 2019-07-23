GittiGidiyor, Kitap Kategorisine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı Ekledi

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kitap kategorisine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı dâhil etti. GittiGidiyor’da açılan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları mağazasında tarih, çocuk, insan & toplum, sosyoloji, edebiyat ve ekonomi kategorilerinde binlerce çeşit kitap okurların beğenisine sunuluyor. Mağaza açılışına özel olarak sunulan yüzde 35 indirim fırsatının yanı sıra 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz.

Binlerce farklı kategoride kitap seçeneği



Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, yayıncılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen markası Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nı platformundaki kitapseverlerle buluşturdu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın GittiGidiyor’da açılan mağazasında tarih, çocuk, insan & toplum, sosyoloji, edebiyat ve ekonomi kategorilerinde binlerce kitap seçeneği okurlarla buluşuyor. GittiGidiyor’daki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları mağazasında temmuz ayı sonuna kadar açılışa özel tüm kitaplarda yüzde 35 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca platform 100 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo imkânı sunuyor.

Türkiye’nin köklü yayınevlerinden olan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile gerçekleştirdikleri işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirten GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Her zaman kullanıcılarımızın isteklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor, kullanıcılarımızı her kategoride zengin ürün çeşidiyle buluşturmayı önemsiyoruz” dedi. Kitap kategorisinin GittGidiyor’da geçen yıl en çok büyüyen kategoriler arasında bulunduğunu hatırlatan Elçin, kullanıcıları daha fazla kitap çeşidiyle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

GittiGidiyor’daki Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın mağazasına linkten ulaşılabiliyor.