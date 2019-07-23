Yandex’ten Çocuklara Haritaları Sevdirecek Keyifli Bir Hikâye Kitabı: “İlk Haritam”

Türkiye’nin en gelişmiş harita servisleri ve popüler navigasyon uygulamasıyla kullanıcıların yolculuklarını planlamasına yardımcı olan Yandex, çocuklara da haritaları sevdirmek için özel bir çalışma yaptı. Yandex Türkiye ekibi tarafından hazırlanan “İlk Haritam” adlı çocuk kitabı, keyifli bir hikâye ve rengârenk resimlerle çocukları harita dünyasıyla tanıştırıyor.

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen haritalar, internet ve mobil teknolojiler çağında çocukların da sıklıkla karşısına çıkıyor. Anne ve babalar, harita ve navigasyon teknolojilerinin yardımıyla yolculuklarını planlarken, çocuklar da bu anlara tanıklık ediyor.

Küçük Tuna’nın haritaları keşfetme hikâyesi

Harita ve navigasyon denince Türkiye’de akla gelen ilk markalardan biri olan Yandex, çocuklara haritaları sevdirmek, küçük yaşta nasıl kullanıldığına dair kısa bilgiler vermek amacı ile “İlk Haritam” adlı bir kitap hazırladı. Yandex Türkiye çalışanlarının fikir aşamasından üretimine kadar olan süreçte, bir araya gelip hazırladığı “İlk Haritam”, çocukların ilgiyle okuyacağı keyifli bir yol ve harita hikâyesine yer veriyor. Hakan Keser’in kaleme aldığı kitap, küçük Tuna’nın ailesi ile beraber çıktığı Kapadokya gezisini ve bu gezi ile beraber haritaları keşfetmesini anlatıyor. Tuna, ailesiyle muhteşem bir Kapadokya tatili yaparken, pek çok farklı harita ile tanışma fırsatı da yakalıyor. 4-8 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan kitap, Merve Uygan’ın çizdiği birbirinden güzel resimlerin eşliğinde haritaların hayatımızdaki yerini ortaya koyarken, Kapadokya’nın tarihi ve coğrafi güzellikleri hakkında da çocuklara bilgiler veriyor.

Kitabın yazarı Hakan Keser, Yandex’te editör olarak görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Keser, daha önce Zygmunt Bauman’ın “Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?” ve Andrew Dalby’nin “Homeros’u Yeniden Keşfetmek” kitaplarını çevirdi. 2014 yılında “Alt Üst” adlı hikâye kitabı yayınlanan Hakan Keser, “İlk Haritam” ile çocuklara yönelik ilk çalışmasına imza attı.

“İlk Haritam”, çocuklara karne hediyesi olarak ulaştırıldı

Yandex, Caretta Yayıncılık tarafından basılan kitabı karne hediyesi olarak çocuklarla buluşturdu. İhtiyacı olanlar ile bunu karşılayabilecek durumda olanları aynı platformda buluşturan sosyal kooperatif “İhtiyaç Haritası” ile beraber çalışan Yandex, İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Bolu’da 5 farklı ilköğretim okulundaki öğrencilere 1.500 adet kitabı karne hediyesi olarak ulaştırdı.

Yandex’in çocuklara armağanı olan “İlk Haritam” kitabının e-kitap ve pdf versiyonu ilkharitam.com web sitesinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.