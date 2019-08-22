Gittigidiyor Yapı Kredi İşbirliğiyle 75 TL’ye Varan Worldpuan Kampanyası

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Platform, Yapı Kredi işbirliğiyle 31 Ağustos’a kadar kullanıcılarına 75 TL’ye varan Worldpuan kazandırıyor.

Kullanıcılar alışveriş yaparken kazanıyor

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor. Yapı Kredi ile işbirliği yapan platform, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor. Worldcard sahipleri 31 Ağustos 2019 tarihine kadar GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde 50 TL Worldpuan kazanıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL’ye ek 25 TL ile toplamda 50 TL Worldpuan kazanıyor. World Mobil uygulamasından tek seferde yapacakları 1000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde de 50 TL’ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma şansını yakalıyor.