Honor 20 Pro Yılın Lıfestyle Akıllı Telefonu Seçildi!

Genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren HONOR’un amiral gemisi modeli Honor 20 Pro, Avrupa Görüntü ve Ses Derneği’nin (EİSA) “2019-2020 Lifestyle Akıllı Telefon” ödülüne layık görüldü.

Honor 20 Pro, DxOMark testindeki başarısının ardından, ikinci başarısını, 1982’de kurulan ve dünyanın en saygın tüketici elektroniği dergilerinden biri olan Avrupa Görüntü ve Ses Birliği’nden (EISA) aldığı “2019-2020 Yaşam Tarzı Akıllı Telefon” ödülüyle elde etti.

Teknolojik cihazların kameralarını detaylı inceleyerek değerlendiren DxOMark’ın testinde 111 puanı alarak üçüncü sıraya yerleşmesinin ardından gelen bu ikinci büyük başarı, Honor 20 Pro’nun potansiyeline ışık tutuyor. En prestijli tüketici referans kaynaklarından biri olarak bilinen ve en iyi satın alma kararlarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilen EISA ödülü, Honor P20 Pro’ya, olağanüstü dinamik holografik tasarımı, muhteşem AI Quad kamerası ve benzersiz tasarımı sayesinde verildi.

“Eksiksiz bir amiral gemisi”

Dünyanın ilk f/1,4 diyaframa sahip kamerası ile adeta rakip tanımayan, sadece 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekilmesine imkan veren Honor 20 Pro, ödül töreninde “Herkesin seveceği bir fiyata, eksiksiz bir amiral gemisi özellikleri seti sunuyor.” sözleriyle sunuldu. Honor 20 Pro’nun ödüle layık görülmesini sağlayan özellikleri; alüminyum çerçeveli çarpıcı 3D cam kaplaması, olağanüstü 4.000 mAh bataryası ve kamera seti olarak belirtildi.

EISA’nın “Gelişmiş, esnek ve aynı zamanda yüksek tarza sahip bir akıllı telefon arayanlar için ideal bir seçenek.” sözleriyle övgüyle bahsettiği Honor 20 Pro, güçlü donanımıyla olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın ilk dinamik holografik tasarıma sahip olan akıllı telefonu unvanına sahip olan model, bir akıllı telefon olmanın ötesinde moda figürü olabilecek bir tarza sahip.

Honor 20 Pro’nun “EISA Lifestyle Smartphone 2019–2020” ödülüne layık bulunması; Honor’un, mobil fotoğrafçılığın Z kuşağının yaşamının parçası haline geldiğini gözlemleyerek doğru tespitte bulunduğunun ve yenilikçi vizyonla en iyileri üretme çabasında olduğunun ispatı niteliğinde.

Gelişmiş telefon arayışındakiler için ideal

Honor 20 Pro, ilk olarak satışa sunulduğu Çin’de ilk 3 saniyede 100 milyon Çin yuanı (85 milyon Türk lirası) sipariş almasıyla da gündeme gelmişti. Çift NPU (Neural Processing Unit) yonga seti, büyüleyici 3D gradyan camı, 4.000 mAh kapasiteli bataryası, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası ve dört arka kamerası (16 megapiksel f/2,2 diyaframa sahip ultra geniş, 8 megapiksel f/2,4 diyaframa sahip telefoto ve 2 megapiksel f/2,4 diyaframa sahip makro lensin eşlik ettiği, f/1,4 diyafram değerinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera) ile hem gelişmiş hem de farklı tarzda akıllı telefon arayışında olanlar için ideal.