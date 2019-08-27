GittiGidiyor’dan “Süper Market Günleri”

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Her ayın belirli günlerini “Süper Market Günleri” ilan eden platform, 26- 29 Ağustos tarihleri arasında gıda ve içecekten evcil hayvan ürünlerine, kişisel bakım ve kozmetikten deterjana kadar binlerce çeşit üründe yüzde 50’ye varan indirim sunuyor.

Avantajlı fiyatlarla 50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Her ayın bir haftasını “Süper Market Günleri” olarak ilan eden platform, kullanıcılarına 26– 29 Ağustos tarihleri arasında gıda ve içecek, anne ve bebek, evcil hayvan, kozmetik ve kişisel bakım ile deterjan ve temizlik kategorilerinde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Online süpermarket alışverişi kolay ve avantajlı

İnternetten alışverişin avantajlarının sadece giyim ve teknoloji gibi kategorilerle sınırlı kalmadığını, kullanıcıların süpermarket ihtiyaçlarını da internetten karşıladığını ifade eden GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Artık günlük işlerimizin arasında alışverişe çok kısa bir zaman ayırıp akıllı telefonlarımızdan ihtiyaçlarımızı rahatça sipariş edebiliyoruz. Tüketiciler, özellikle marketten satın aldıklarında taşımakta zorlandıkları ağır ürünlere internetten kolayca ulaşabiliyor” dedi.

GittiGidiyor olarak belirli periyot ve dönemlerde kullanıcılara sundukları avantajlı fiyat ve indirimlerin de tüketiciler için internetten market alışverişini cazip kıldığını belirten Fedar, “Her gün süpermarket kategorisinde indirime giren yüzlerce ürünün yanı sıra artık her ayın bir haftası binlerce süpermarket ürününü ‘GittiGidiyor Süper Market Günleri’ kampanyamız kapsamında indirimli fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.