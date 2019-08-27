Qualcomm FTC Davasındaki Erteleme Kararından Memnun

Qualcomm, ABD İstinaf Mahkemesi Dokuzuncu Daire’nin, daha önce Kaliforniya Kuzey Yerel Mahkemesi tarafından verilen kararın temyiz süresi boyunca tehir edildiğini duyurdu. Mahkeme ayrıca hızlandırılmış temyiz için sözlü savunmaların Ocak 2020’de alınmasına hükmetti.

Patent lisanslama süreçleri zarar görmeyecek

“Dokuzuncu Daire’nin talebimizi kabul etmesinden ötürü çok mutluyuz” diyen Qualcomm Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri Dan Rosenberg, temyiz başvurusundaki haklılıklarının görülmesiyle beraber yerel mahkeme kararının da bozulacağına inandıklarını söyledi: “Temyiz süreci boyunca geçerli olacak bu erteleme ile Qualcomm’un patent lisanslama süreçleri zarar görmeyecek. Bu da, 5G’ye geçişin bu kritik döneminde Qualcomm’un mobil iletişimin kalbinde kullanılacak temel teknolojileri geliştirmek üzere yatırımlarını sürdürmesini sağlayacak.”