Global Teknoloji Şirketi COMPAREX’de Marka Güncellemesi

Global yazılım ve bulut devi COMPAREX, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren SoftwareONE adıyla global pazarda yerini alacak.

Platform, çözüm ve servis alanlarında global lider SoftwareONE, dünyanın dört bir yanında SoftwareONE Group çatısı altında COMPAREX adıyla faaliyet gösteren iş birimlerinin 1 Nisan itibarıyla marka ismi değişikliğine gideceğini açıkladı. COMPAREX Turkey’in de dahil olduğu toplam 35 kurum, yeniden markalama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hizmet sunduğu pazarlarda SoftwareONE markasıyla yer alacak.

COMPAREX markasında yapılan değişimin,1 Şubat 2019 tarihinde SoftwareONE’ınCOMPAREX’i satın alım sürecinin tamamlanmasının ardından devam eden entegrasyonun bir parçası olduğu duyuruldu. İki şirketin ortak marka adı altında bir araya gelmesinin ardından SoftwareONE, yazılım ve yönetilen servisler alanındaki uzmanlığını derinleştirip, yenilikçi bulut ve teknoloji çözümlerine öncülük ederek kurumların dijital dönüşümünde güvenilir iş ortağı olmaya devam edecek.

Global ölçek öne çıkıyor

“Her geçen gün daha kompleks hale gelen bir iş dünyasında, müşterilerimiz için her şeyi basitleştirmek için çalışıyoruz ve basitlik tek bir isimle başlıyor.” diyen SoftwareONE CEO’su DieterSchlosser, “Grup çatısı altında 90 ülkede faaliyetlerini sürdüren tüm varlıklarımızı tek bir isim altında toplayarak, global ölçeğimizi öne çıkarıyoruz. Bir yandan da bir çözüm ve servis sağlayıcı olarak yerel desteğimizi sürdürüyor, müşterilerimizin her zaman yanında yer alan uzman ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

SoftwareONE, COMPAREX adıyla kurumlar ve iş ortaklarıyla yapılan tüm iş birliği ve sözleşmelerin, marka adı değişimi sonrasında da geçerliliğini koruduğunu duyurdu.