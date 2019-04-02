Kurumlar SD_WAN Teknolojisi İle Güçleniyor!

Dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip olan Turkcell, dijital bir Türkiye için kurumları yazılım tabanlı SD-WAN teknolojisi ile güçlendiriyor.

Turkcell, kurumların dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini, operatör yetkinlikleriyle birleştiriyor. Bu sayede Internet, VPN ve güvenlik hizmetlerine tek cihazda ulaşılabiliyor ve kurumlar, ihtiyacı olan teknoloji yatırımına ayrı kaynak ayırmak durumunda kalmıyor.

SD-WAN çözümleri, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltırken, kaynakların daha iyi yönetilmesine ve tek bir cihaz üzerinden çoklu katma değerli hizmet sunulmasına imkan sağlıyor. Ürüne bağlı gelişen kurumsal teknoloji hizmetlerinin yarattığı karmaşayı ve kaynak israfını önlemek için kurumlar, SD-WAN hizmetini tercih ediyor.

Tüm çözüm tek adres

SD-WAN hizmet platformu, katma değerli güvenlik servisleri ve tüm sürecin yönetim ve desteğini tamamen çözüyor. Böylece her hizmet için farklı tedarikçi kullanımını ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor. Turkcell SD-WAN hizmeti ile hızlıca şube açılışı, veri taşıma, raporlama, ağ izleme, uygulama destekli önceliklendirme, güvenlik hizmetleri devreye alınabilirken ağ birleştirme yöntemiyle de yüksek bant genişliği sağlanabiliyor.

Hizmete ulaşım

Turkcell güvencesi ile SD-WAN hizmetine erişmek isteyen şirketler, Turkcell Bulut satış portalından yeni şube açma, mevcut hizmete ek yeni hizmet ekleme, sipariş, provizyon ve kurulum işlemlerini, tek ekrandan yönetebilecek. Ayrıca bu çözüm müşteriye kendi kurulumunu yapma imkanı da sağlayacak.

SD-WAN’ın sağladığı avantajlar