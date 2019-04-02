Google Bir Servisini Daha Kapattı!

Google Bir Servisini Daha Kapattı!

Google, Reader’dan sonra, link kısaltma servisi goo.gl’ı resmen kapattı. Hizmetlerini kapatırken blog’unda bundan bahseden Google, geçtiğimiz günlerde Reader’ın yolun sonuna geldiğini açıkladı. Google’ın ilkbahar temizliği devam ediyor.

Goo.gl 2009 yılında Google’ın link kısaltma servisi olarak sunulmuş, link kısaltıcılara karşı azalan talepler sonrası bu hizmet pek de rağbet görmemiş, can çekişmeye başlamıştı. Mayıs 2018’den beri kullanım dışında olan link kısaltma servisi, tamamen yürürlükten kalktı. Mevcut goo.gl linkleri hala kullanılabiliyor olsa da artık yeni linkler üretilemeyecek.

Google’nin uygulama geliştiricilerine tavsiyesi, Bit.ly veya Ow.ly link kısaltıcılarına yönelmeleri. Google bugün itibarıyla Google+ ve Google Inbox uygulamalarını da tamamen kapatacak.