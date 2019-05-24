Şirketler İçin Üretilen Google Glass Enterprise Edition 2 Tanıtıldı!

İnternet devi Google, 2013’te tanıtımını yaptığı, fiyatı ve gizlilik endişeleri nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyen akıllı gözlük Google Glass ürününün peşini bırakmadı ve Google Glass Enterprise Edition 2 modelini duyurdu.

Kurumsal alana özel olarak hazırlanan akıllı gözlük Google Glass Enterprise Edition 2; yeni işlemci, geniş kamera, daha hızlı şarj imkanı sunan USB-C portu ile geliyor.

Gelişmiş kamera performansı, daha güçlü işlemci

Qualcomm’un artırılmış ve sanal gerçeklik için tasarlanan Snapdragon XR1 işlemcisinden güç alan Glass Enterprise Edition 2, 3 GB LPDDR4 RAM’e ve 32 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

Android Oreo ile çalışan ve Google Lens ile benzer bir sisteme sahip olan akıllı gözlük, nesneleri kamera ile tarayarak bilgi verebiliyor. Glass Enterprise Edition 2, 80 derece görüş açıcısı bulunan 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Akıllı gözlük, 820 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Glass Enterprise Edition 2 fiyatı

Zorlu çalışma ortamları için Glass uyumlu güvenlik çerçeveleri yapmak üzere Smith Optics ile ortaklık yaptığını açıklayan Google’un, akıllı gözlük Glass Enterprise Edition 2 için belirlediği fiyat 999 dolar.