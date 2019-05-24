Logo İşbaşı’ndan İTÜ Çekirdek Girişimcilerine Destek

İTÜ Çekirdek girişimcileri, mikro işletmelere internet erişimi olan her yerden ön muhasebe hizmeti sunan Logo İşbaşı uygulamasından 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

1984 yılında küçük bir girişim olarak yola çıkan ve bugün kurumsal iş yazılımları sektöründe liderliği üstlenen Logo, Türkiye’de doğup büyüyecek yeni girişimlere destek olma hedefiyle dünyadaki kuluçka merkezleri sıralamasında 3’üncü olan İTÜ Çekirdek’le bir iş birliği başlattı.

Süreçler hızlanıyor

İş birliği kapsamında bir girişimcinin ihtiyacı olan eğitim, satış, yatırım gibi tüm destekleri bir arada sunan İTÜ Çekirdek’e dahil olan girişimciler, Logo İşbaşı’nın ön muhasebe modülünden 12 ay süreyle ücretsiz olarak yararlanabilecek. Girişimciler gelir-giderlerini, tahsilat ve ödemelerini online olarak takip etmelerini sağlayan Logo İşbaşı sayesinde ön muhasebe süreçlerini kolay, hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilecek.

Kurumlara dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik eden Logo Yazılım tarafından geçen yıl hizmete sunulan Logo İşbaşı, Türkiye’nin mobilde sesli komutla fatura kesen ilk ve tek uygulaması olarak ön muhasebe yazılımlarında yeni bir dönemin başlatıcısı oldu. Mikro ve küçük işletmelerin alışkanlıklarını değiştirerek mobil çağa taşınmasında önemli rol üstlenen Logo İşbaşı, işletmelerin verimliliğini artırarak yaşamlarını kolaylaştırıyor ve rekabette bir adım öne çıkmalarına katkıda bulunuyor.