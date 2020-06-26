Grand Prix tutkunlarının buluştuğu Samsung Grand Prix’de heyecan devam ediyor. Turnuvasının finali ise 5 Temmuz’da!

Oyun tutkunlarının buluştuğu Samsung Grand Prix E-spor video oyun turnuvası son sürat devam ediyor. İlk ve ikinci haftanın kazananlarının belli olduğu yarışma, heyecan ve adrenalinin doruklarda yaşanmasını sağlıyor. 14 Haziran’da başlayan yarışmada ilk hafta Bakü pistinin birincisi Kuzey Çıkrıkçı olurken, ikinci hafta Spa pistinin birincisi ise Hinjej oldu. Oyunseverler tarafından büyük ilgi ile takip edilen yarışmanın üçüncü hafta yarışı ise Monza pistinde 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli ödülleri kazanabilmek için kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın finali ise 5 Temmuz’da gerçekleşecek.

Gerçek ralli pilotlarının da yer aldığı Samsung Grand Prix E-spor turnuvası, hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden değerli yarışmacıların katıldığı turnuva, heyecan dolu yarışlara sahne oluyor. Yarışmanın ilk hafta Bakü pistinde gerçekleştirilen ayağında Kuzey Çıkrıkçı birinci olurken, ikinci haftada Spa pistinde gerçekleştirilen yarışın kazananı ise Hinjej oldu. Sosyal medyadan canlı yayınlanan turnuvanın üçüncü hafta yarışması ise Monza pistinde 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Heyecanla beklenen Samsung Grand Prix finali 5 Temmuz’da!

Profesyonel ya da amatör olsun video oyun tutkunlarının heyecanını doruğa çıkaran Samsung Grand Prix, kıyasıya yarışmalarla oyunseverlerin heyecanına heyecan katıyor. Türkiye’yi hem gerçek pistlerde hem de profesyonel e-spor yarışlarında başarıyla temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı’nın da katılım sağladığı yarışmanın üçüncü hafta yarışları kazananlarını bekliyor.. Saat 22.00’da Monza pistinde üçüncü hafta yarışları tamamlanacak. 5 Temmuz tarihinde ise merakla beklene final gerçekleşecek. Canlı yayınlanan yarışmalar şu ana kadar 428 bin kişi tarafından izlendi. 14 Haziran ile 5 Temmuz arasında yapılan yarışmalarda her yarış günü 1. olan gönüllü pilota Samsung 27” CRG5 Gaming Monitör, 2. sırayı elde eden gönüllü pilota ise Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye ediliyor. Ayrıca yarışları takip eden seyirciler de sürpriz hediyeler kazanma fırsatı elde ediyor.