Vantilatör, aldığı devinim sayesinde çarkların (pervanelerin) dönmesiyle havayı bir hacimden alıp diğer hacme aktaran, havaya yön verme ilkesiyle çalışan makinedir. Soğuk kış aylarında, yaz mevsiminin hayalini kurarız. Fakat yaz geldiğinde de, sıcağın rehaveti tüm bedenimizi sarar. Bir yudum esinti için bulunduğumuz ortamdaki tüm pencereleri açarız. Perdelerin esintiyle minicik de olsa havalanması, o kavurucu sıcakta adeta serin sulara atlamak gibidir. İster ofisinizde masada oturmuş çalışıyor olun, isterseniz evinizin mutfağında yemek pişiriyor olun camları açmadan rüzgarı yüzünüzde hissetmeniz mümkün. Vantilatör konumlandırmak istediğiniz yere göre çeşitlilik gösterir. Doğru bir seçimle sıcak yaz aylarında taze, serin hava daima sizinle olacaktır.

Doğru Tip Vantilatör Seçimi ile Güneşli ama Serin Yazlar!

Sıcaklar bastırmaya başladığı anda serinlemek için binbir türlü çareler ararız. Denize atlayıp serinlemek de her zaman mümkün olmaz. Vantilatör, beyaz eşya grubunda bulunuyor olsa da buzdolabı, çamaşır makinesi gibi öylece bir köşede durmuyor. Sıcak yaz ayları kadar, bahar aylarında da bir ihtiyaç. Pervane ve motordan oluşan bu makine, güvenli serinleme sağlar. Her biri diğerinden farklı işlevselliğe sahip birden fazla vantilatör çeşidi vardır. Hem kullanışlı hem de dekoratif bir serinletici seçmek birçok marka ve çeşit arasında sizi kararsız bırakabilir. Her ne kadar serinletmesi için alıyor olsak da takıldığı yer, dış dizaynı, enerji kapasitesi de çok önemli. Hissettirdiği serin hava kadar estetik duruşu da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Kullanacağınız alandaki diğer eşyalarla bütünlük içinde dans etmeli. Doğru konumlandırılmış, doğru tip bir model size serinlemekten çok daha fazla şey sunar. Güneşli ama serin yazları mümkün kılar.

“Esiyor” Dedirtecek Vantilatör Seçimi Nasıl Yapılır?

Pek çok serinletici modeli karşımıza çıkıyor, arasında karar veremeyenler için işte küçük ipuçları…

Ayaklı Vantilatörler: En uygun yer, mobilyaların hava akımını kesmediği bir yere konumlandırmak olacaktır. Yükseklik ayarları yapılabilir ve böylelikle birden fazla kişi için serinlik etkisi sağlayabilir. Fazla yer kaplamaz. Taşınabilir oluşu istediğiniz yere götürebiliyor olmanıza da olanak sağlar.

Masa Üstü Vantilatörler: Küçük bir mutfak, çalışma odası, oturma odanız, ofisinizdeki masanız. Kısıtlı bir alana sahipseniz az yer kaplayacağından dolayı tercih edebilirsiniz. Tasarruflu alan ve soğuk hava akımı sağlar.

Duvar Tipi Vantilatörler: Çok çabuk ısınabilen dar alanlar için idealdir. Dışarıya çıkmadığınız halde serin taze havayı, günün istediğiniz saatinde hissedebilirsiniz. Duvara asılarak hem alandan tasarruf etmenizi sağlar, hem de estetik bir görünüm sağlar.

Sanayi Tipi Vantilatörler: Bu tip vantilatörlerde kullanım alanı avantajları çok fazladır. Büyük ve kalabalık bir alanı serinletmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Uygulayacağınız alandaki havayı sağlıklı bir şekilde sirküle eder. Ortamda temiz bir serinlik sağlar. Fabrika sahaları, oteller, restaurantlar, otoparklar kısacası geniş çalışma alanlarında idealdir. Büyük iş sahalarında tercih edilmesi yanı sıra, güçlü etkileri sayesinde açık alanda da kullanılabilir.

Buharlı Vantilatörler: Çok amaçlı bu tip modellerle yaz aylarında serinlik bahçelerinizde. Evinizin bahçesine konumlandırdığınız masada ellerinizde soğuk içeceklerle temiz ve serin yaz aylarının tadını misafirlerinizle çıkarabilirsiniz.

Sıcaklarda Konforunuzu En Üst Düzeye Çıkarın

Konumlandırmak istediğiniz alanı seçip, size uygun olan modeli de seçtikten sonra sıra maliyete geliyor. Enerjiden tasarruf ederek konforu en üst noktaya çıkarmak mümkün. Konumlandırdığınız yerde üst düzey serinlik ve estetik sağlayacak aynı zamanda da enerjiden tasarruf ettirecek vantilatör çeşitleri için Koçtaş sitesini ziyaret edebilirsiniz. Değişmez prensibi daima kaliteli hizmet vermek olan Koçtaş’tan ayrıcalıklı vantilatör fiyatlarıyla ceplerinizi de serinletebilirsiniz.