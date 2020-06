Teleperformance, Cloud Campus ile evden çalışmayı yeniden tasarlıyor

Teleperformance’ın TP Cloud Campus çözümü evden çalışmayı daha verimli ve kolay bir hale getirirken, müşteri deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor.

Teleperformance, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını öncesinde, gelecekteki çalışma ortamını iyileştirme sürecinin bir parçası olarak, müşteri deneyimini ve çalışma ortamını daha kolay, daha güvenli, daha iyi bir hale dönüştürmeye olanak tanıyan gelişmiş bir model tasarlamış ve modelin testlerine başlamıştı. Evden çalışma ortamını çok daha verimli hale getirmek üzere tasarlanan bu model, benzersiz Teleperformance araçları, analizleri ve süreçleri en son teknolojilerle bir araya getirilerek “Teleperformance Cloud Campus” çözümüne dönüştürüldü.

Teleperformance’ın işgücünü oluşturan 200 bine yakın personel evden çalışıyor

Her türlü uygulamayı destekleyen bu çözüm e-ticaret, enerji, telekom ve sağlık başta olmak üzere tüm sektörlerde dünyanın her yerinden kullanılabiliyor. Teleperformance Cloud Campus ile eğitim, kişisel gelişim, ekip oluşturma, müşterilerle etkileşim, kalite kontrolü, sanal işe alım ve veri güvenliği yönetimi gibi birçok süreç bulut üzerinden yürütülebiliyor. Ayrıca gelişmiş iletişim özellikleri sayesinde çalışanlar bir aradaymış gibi birbirleriyle etkileşim kurabiliyor ve kendilerini çalışma ortamının bir parçasıymış gibi hissedebiliyorlar. Çalışma ortamını daha eğlenceli hale getiren oyunlaştırma, sosyalleşme ve eğitim ile çalışanlara tam bir Teleperformance “kampüs hayatı” sunuluyor. Müşterilerin Cloud Campus Hub adı verilen merkezler üzerinden Teleperformance ekipleri ile istedikleri anda etkileşim kurabildikleribu çözüm; yüksek temsilci performansı, gelişmiş veri güvenliği ve dünyanın her yerinden kullanılabilme esnekliği gibi özellikleri sayesinde müşterilere büyük değer katıyor.

Geleceğin sanal çalışma alanı bugünden hazır

İş analisti olarak uzun yıllardır Teleperformance’la ilgili çalışmalar yaptığını belirten Frost & Sullivan Baş Analisti Michael DeSalles, “Geçmişte Teleperformance’ın fiziksel tesislerini çok daha iyi olanaklar sunan, çalışan merkezli, mükemmel kampüsler haline getirdiğini ve böylece çok daha iyi müşteri sonuçları elde ettiğini gördüm. Şimdi ise neredeyse sınırsız sayıda dili, sektörü ve pazarı destekleyen tamamen baştan tasarlanmış yeni bir küresel bulut kampüs çalışma modeli oluşturdu. Müşterileri, çalışanları ve tüketicileri için büyük faydalar sağlayacak yeni bir sektör ölçütü belirledi. Teleperformance, yeni çözümüyle geleceğin sanal çalışma alanını bugünden sunmaya başladı.”

Teleperformance Başkanı ve CEO’su Daniel Julien konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Açıkçası, geleneksel lokasyonlar operasyonel stratejilerimizde önemli bir rol oynamaya devam edecek. Sektörün küresel lideri ve dünya çapında üst düzey bir işveren olarak hiç durmadan müşterilerimize, tüketicilere ve çalışanlarımıza fayda sağlayabilecek alternatif iş ve dağıtım modelleri üzerinde çalışıyoruz. Teleperformance Cloud Campus’ü geçtiğimiz yıl geliştirmeye başladık ve belirli müşterilerimizle test ederek uygulamaya aldık. Cloud Campus, hem müşterilerimiz hem de evde çalışan personelimizin duygusal olarak kendilerini iyi hissetmeleri ve profesyonel gelişimleri açısından mükemmel bir model. COVID-19’un dünyayı olumsuz yönde etkilemeye başladığı günden bu yana küresel iş gücümüzün yüzde 80’ini “yeni normal” ile uyumlu olacak şekilde evde çalışma modeline geçirdik. Teleperformance Cloud Campus , müşterilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmemiz ve 200 binden fazla evden çalışan personelimize hem şimdi hem de gelecekte en iyi çalışma ortamını sağlamak için evden çalışma süreçlerini en hassas ve en etkili şekilde yönetebilmemizi sağlıyor.”

Teleperformance Cloud Campus’ün geleneksel çalışma ortamlarından geleceğin çalışma ortamlarına geçişte büyük bir adım olduğunu ifade eden Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Artık bir sektör haline gelen evden çalışma alanında büyük bir devrim yaratan çözümümüz evden çalışma ortamını çok daha verimli bir hale getiriyor. Daha önce fiziksel lokasyonlarımızı çalışan merkezli, en iyi iş sonuçlarına ulaştığımız ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran merkezler haline getirmede büyük başarılar elde ettik. Bu deneyimimizi evden çalışma ortamına taşıyarak tüm dillerde, dünyanın her yerinden, her türlü sektörde kullanılabilen küresel bir bulut kampüsü oluşturduk. Geçtiğimiz yıl belirli müşterilerimizle testlerine başlanan Teleperformance Cloud Campus şu an birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor” dedi.

Cloud Campus tanıtım videosu: