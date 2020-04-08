Groupama’dan 7/24 uzaktan doktor hizmeti

Groupama Sigorta, hayatın evde geçtiği bugünlerde dijital sağlık hizmetiyle ön plana çıkıyor. Groupama’nın özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi müşterileri, 7/24 Doktorum hizmetiyle online olarak şirketin anlaşmalı doktorlarından randevu alıp şikayetlerini dijital olarak uzman hekimlere iletiyor ve tıbbi yönlendirmeler alıyor.

Türkiye’de sahip olduğu 95 yıllık mirasla sigorta sektörünün öncü markalarından olan Groupama, 7/24 Doktorum hizmetiyle sağlık poliçesi sahibi müşterilerine dijital çözüm geliştirdi.

7/24 Doktorum adı verilen uygulamayla Groupama’nın özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip müşterileri, markanın web sitesi veya sağlık mobil aplikasyonu Healpy üzerinden, hiçbir ek ücret ödemeden poliçeleri kapsamında doktorlardan danışmanlık alabiliyor.

Uzman hekimlerden yönlendirme

7/24 Doktorum hizmetiyle hastaneye gitmeye gerek kalmadan doktora ulaşmanın ve tavsiye almanın oldukça kolay olduğunu belirten Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, “COVID-19 sebebiyle herkesin evde kaldığı, kendini karantinaya aldığı bir dönemden geçiyoruz. Sigortalılarımız bu dönemde hastaneye gitmek yerine 7/24 Doktorum hizmetiyle sağlık sorunlarıyla ilgili alanında uzman hekimlerden yönlendirme alabilir” dedi. Sundukları hizmetin tüketici tarafından da takdir edildiğini belirten Tayar, “Uygulamamızı kullananların memnuniyet oranı yüzde 96. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bazı sigortalılarımız, ‘uzaktan bu kadar kolay doktorla görüşmeyi hiç beklemiyordum’ bile diyebiliyor. Sunduğumuz hizmetle bu zor günlerde hem hastanelere gitmeye çekinen müşterilerimizi kolayca doktorlarla buluşturuyoruz hem de hastanelerde oluşacak kalabalığın bir nebze de olsa önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktorlarla online olarak ister görüntülü ister mesajlaşarak görüşen poliçe sahipleri; ufak yaralanmalar, bebeklerde diş çıkarma, ishal, kabızlık, dermatid, sinüzit, faranjit, reflü, kas ağrıları, psikosomatik gibi rahatsızlıklarda yönlendirme ve rapor okuma gibi danışmanlık hizmeti alabiliyor.