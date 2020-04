Ses kalitesiyle dikkat çeken Samsung Galaxy Buds Plus (inceleme)

Galaxy S20 ailesinin ön sipariş hediyesi olarak sunulan Samsung Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklık modeli, UNPACKED etkinliğinde tanıtılmıştı. AirPods rakibi kablosuz kulaklıkları inceledik. Kablosuz kulaklık almak istiyorsanız tercih yapmadan önce yazımızı okumanızı öneririz.

Bir önceki model Samsung Galaxy Buds ile aynı tasarımı kullanan ve tıkaç şeklinde kulağa tam oturan Buds+, kutu içeriğinde farklı silikon başlıklarla kullanıcılara sunuluyor. Samsung Galaxy Buds; mavi, beyaz ve siyah renk seçeneğiyle sunuluyor.

Su sıçramasına dayanıklı

Tere ve su sıçramasına karşı dayanıklılığını ortaya koyan IPX2 sertifikası ile gelen kulaklık, Samsung’un Galaxy Wearable uygulaması ile bağlanabiliyor. Bağlantı kurduktan sonraki kullanımlarda tekrar kullanmak için kulaklığı kutusundan çıkartmak yeterli oluyor.

Galaxy Wearable yazılımı üzerinden kullanım

Kulaklığın her iki başlığında da dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Tek dokunuşla şarkıyı oynatmak; duraklatmak, çift dokunarak sonraki şarkıya geçmek, çağrı cevaplamak veya sonlandırmak; üç kez dokunarak önceki şarkıya geçmek mümkün oluyor.

Hem Android hem iOS uyumlu

Samsung Galaxy Buds Plus, hem Android hem iOS, yani, iPhone kullanıcıları uyumluluk gösteriyor. Bununla birlikte Spotify entegrasyonu yalnızca Android cihazlar tarafından kullanılabiliyor. Bluetooth 5 üstünden birden fazla cihaza bağlanabilen Galaxy Buds Plus, aktif gürültü özelliğine sahip değil.

270 mAh pil

Dışında çift mikrofon, iç yüzeyinde 1 ek mikrofon daha bulunuyor. Bu sayede iyi bir ses deneyimi sunan kablosuz kulaklık, çiftli dinamik sürücü kullanılması sayesinde bass ve tizleri birbirinden ayırabiliyor. Kulaklıklar içinde 85 mAh, şarj özellikli taşıma haznesinde ise 270 mAh pil taşıyan Samsung Galaxy Buds Plus, temel kullanımda 11 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Şarj kutusu ile bu süre 22 saate kadar çıkıyor. Qi şarj pedleriyle uyumlu olarak çalışan kulaklık, 3 dakikalık şarjla 1 saate kadar kullanım sağlayabiliyor.

Sonuç değerlendirmesi

Samsung Galaxy Buds Plus, gürültü engelleme özelliğinin bulunmayışı, sadece IPX2 standardında su sıçramasına karşı dayanıklılık sunması, sınırlı ses kodek desteği ile düşük not alsa da özellikle ses performansıyla beğeni kazanıyor. Hem Android hem iOS ile uyumlu olması, telefonla eşleşmesinin kolay olması ve 11 saatlik pil ömrüyle Samsung Galaxy Buds Plus iyi bir tercih oluyor.