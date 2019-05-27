Hayat Kurtaran Sistemde Yerli eSIM Kullanılacak!

AB üyesi ülkelerle birlikte Türkiye’deki yeni otomobillerde “eCall’ sisteminin kullanılması zorunlu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini zorunlu kıldı, yerli malı belgesi şartı getirdi.

Acil arama anlamına gelen “eCall” sistemi, yeni nesil otomobillerde kaza, yoldan çıkma gibi acil durumlarda devreye giriyor. Sistem, sürücü ya da yolcular konuşamayacak durumda olsalar bile “eSIM” teknolojisiyle otomatik olarak 112 ile bağlantı kuruyor. İlk yardım ekiplerine kazanın nerede olduğu bilgisini aktarıyor. Bu sayede sürücü veya yolcular bilinçlerini kaybetmiş olsalar bile yerleri tespit edilebiliyor.

BTK’dan yerli malı şartı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini zorunlu kıldı, yerli malı belgesi şartı getirdi. Kararda millî güvenlik, tüketici haklarının kişisel verilerin yurt dışına çıkarılmasına engel olunarak korunması gibi önemli gerekçeler yer alıyor. Ayrıca siber güvenliğin azami seviyede sağlanması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlanıyor.

Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek veriler Türkiye sınırları içinde kalacak

BTK’nın eSIM teknolojilerinde kullanılacak uzaktan yönetim sistemlerinin Türkiye içerisinde konumlandırılması yönünde aldığı karara dikkat çeken Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu, “Karara göre, eSIM uzaktan yönetimi ile ilgili yapı Türkiye’de tesis edilecek ve bu sayede hayati önem taşıyan, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek hassas veriler de Türkiye sınırları içerisinde kalmış olacak. GSMA (Mobil Operatörleri Birliği) standartları ile uyumlu, yüzde 100 yerli malı belgesine sahip Metamorfoz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu’muzla ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılayabilecek durumdayız” bilgisini verdi.

Yurt dışından gelen SIM kartları tekrar kullanılamıyor

Yurt dışından gelen SIM kartlarının numara taşıma işleminde tekrar kullanılamadığını hatırlatan Ayşegül Topaloğlu, “SIM kartı değişimi, ülke olarak ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Yılda 50 milyon SIM kart değişikliği olması durumunda, bunun ülkemize maliyeti yaklaşık 75 milyon TL civarında. Bu durum milli servetimizin yurt dışına çıkmasına neden oluyor. Geliştirdiğimiz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu ile sanal olarak ve aynı eSIM kullanılarak birden fazla operatör değişikliği yapılabileceği için bu maliyetlere ülke olarak katlanmak zorunda kalmayacağız” dedi.