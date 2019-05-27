Acer Nitro 5 ve Swift 3 Dizüstü Bilgisayar Modellerini Duyurdu!

Güç ve verimlilikte fark yaratan en yeni Ryzen mobil işlemciler yepyeni bilgisayar deneyimleri sunuyor.

Acer, Computex Taipei 2019 öncesinde, oyunculara yönelik Nitro 5 ile ince ve hafif Swift 3 dizüstü bilgisayar modellerinde Radeon Vega Grafikli 2. Nesil AMD Ryzen Mobil İşlemcilere yer vereceğini duyurdu. Olağanüstü güç ve verimlilik sağlayan bu yeni işlemcilerin sunduğu yüksek işlem gücü ve HDR görüntü kalitesi, oyunculardan yayıncılara pek çok profesyonelin performans ihtiyacını tam olarak karşılayacak.

Üst Düzey Oyunlar için Ryzen İşlemcili Nitro 5

Radeon RX 560X Grafikli 2. Nesil AMD Ryzen 7 3750H ile güçlendirilen işlemci seçeneklerine sahip olan Nitro 5, olağanüstü performansıyla göz dolduruyor. Yeni AMD teknolojisiyle etkileyici görüntüler ve yüksek hız sunan ürünün 15,6 inç Full HD IPS ekranı ve yüzde 80 ekran gövde oranı kullanıcılara oyunlardaki tüm detaylara hakim olma şansı veriyor ve oyun zevki katlanarak artıyor.

Nitro 5 ayrıca 2×2 MU-MIMO teknolojili Gigabit Wi-Fi 5 ile zahmetsiz oyun yayını imkanı veriyor. HDMI 2.0, USB Type-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps’e kadar) gibi çeşitli bağlantı noktalarına da sahip Nitro 5 modellerinde iki adet fana ek olarak Acer CoolBoost teknolojisi ve cihazın uzun oyun maratonlarında serin kalması için tasarlanan çift hava çıkışı yer alıyor. CoolBoost teknolojisi fan hızını yüzde 10 artırarak otomatik moda kıyasla CPU ve GPU soğutmasını yüzde 9 yükseltiyor.

Acer Network Optimizer özelliğine sahip olan Nitro 5, veri akışını hızlandırarak en uygun çevrimiçi oyun deneyimini sunuyor. Özel olarak geliştirilen, kullanışlı arayüz sayesinde programları kategorilere ayırıp öncelik sıralaması yapabilen kullanıcılar, ağ sorunlarını ortadan kaldıran Auto Mode ile bant genişliğini de kontrol edebiliyor. Ayrıca en iyi ağ deneyimini elde etmek için manuel olarak öncelikleri belirlemek, her uygulama için bant genişliğini değiştirmek veya belirli uygulamaları engellemek de mümkün.

Daha Fazla Üretkenlik için Ryzen İşlemcili Swift 3

Radeon Vega Grafikli 2. Nesil AMD Ryzen 7 3700U ile güçlendirilmiş işlemci seçenekleriyle gelen Swift 3 dizüstü bilgisayar, işinizi zahmetsiz ve hızlı bir şekilde halletmeniz için gereken güce ve verimliliğe sahip. Tercihe bağlı olarak sunulan Radeon 540X grafik kartı ise video düzenleme ve oyun gibi daha yoğun işlem gücü gerektiren görevler için yeterli performansa ulaştırıyor.

Swift 3’te ince çerçeveli 14 inç ekran, 180 derece açılabilen şık alüminyum tasarım, en son performans ve bağlantı teknolojileri yer alıyor. Bunların hepsi 1,45 kg (3,2 lbs) ve 17,95 mm’lik (0,71 inç) son derece hafif ve ince bir tasarımla sunuluyor.