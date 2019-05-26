Farklı Bir Oyun Konsolu: Playdate

Firewatch’un yayıncılığını da yapan Panic, manivela ile çalışan kompakt el konsolu Playdate ile oyun konsolunda yeni bir soluk getiriyor. Bildiğiniz tüm oyun konsolu tasarımlarını unutun. İşte ilginç alternatif sunan yeni el konsolu Playdate.

Firewatch oyununun geliştiricisi Panic‘ in mini oyun konsolu Playdate manivelalı tasarımla geliyor. Tasarımı ile oyun konsolu standartları değişiyor.

Kendine has kontrol butonu

Konsolun kenarında döndürülerek kullanılan bir kol bulunuyor. D-pad ve iki aksiyon tuşu dışında başka bir tuşu bulunmayan cihazın diğer konsollardan tek farkı manivelada. Wi-Fi ve Bluetooth desteğinin yanı sıra USB-C portu ve kulaklık girişi de bulunan konsol, 400×240 piksel çözünürlük sunan LCD panel siyah beyaz ekrana ev sahipliği yapıyor.

12 oyun geliştirilmeye başlandı

Sharp yapımı olduğu kaydedilen mini konsol, ilk etapta 12 oyun ile kullanıcılarla buluşacak. Panic’in yaptığı resmi açıklamaya göre manivelaya özel tasarlanmış oyunlardan biri Crankin’s Time Travel Adventure.

Playdate fiyatı ve çıkış tarihi

150$ fiyatıyla çıkış yapacağı açıklanan mini oyun konsolu 2020’de kullanıcılar ile buluşacak. Birinci sezon oyunları konsolu satın alanlara ekstra bir ücret talep edilmeden verilecek ve konsolun başarılı olması durumunda ikinci sezon oyunları da gelecek.