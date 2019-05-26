Dünyanın İlk Akıllı Oyuncak Battaniyesi Türkiye’de

OEKO-TEX belgeli, dünyanın ilk akıllı oyuncak battaniyesi Mini Heroes; Amerika ve Avrupa’dan sonra şimdi Türkiye’de!

Almanya’da üretilen MiniHeroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile şimdi çocuklar macera ormanındaki serüvenlere katılıyor.

Eğitici hikayeler

MiniHeroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile çocuklar sadece uyumadan önce değil, gün içinde de heyecan verici ve eğitici hikâyeler ile oynayarak hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ormandaki birbirinden sevimli kahramanlar da yeni bir macera için onları bekliyor. Yapmanız gereken tek şey ise Mini Heroes uygulamasını App Store’dan ya da Google Play’den ücretsiz olarak akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirmek. Bir kez indirdikten sonra uygulama bir daha internet bağlantısına da ihtiyaç duymuyor. Çocuklar hemen 4 hikâye arasından istediklerini seçip, 4 sevimli kahramandan birini tabletin ya da telefonun kamerasıyla yakalayarak maceraya yelken açıyor. Onlara eşsiz serüvenlerinde Leopar Lager, Fil Gaja, Tukan Kraker ve Maymun Timba eşlik ediyor. Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi; dünya norm ve standartlarına uygun uluslararası geçerliliği olan akreditasyon belgesi ile üretiliyor.

Mini Heroes’u Türkiye’ye kazandıran, Tukan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bürlükkara, “Çocuklarımız, Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi ile çok daha keyifli bir şekilde uykuya dalacaklar. Birbirinden keyifli maceralar yaşayıp hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olacaklar. Ürünün, özellikle okul öncesi ve anaokulu dönemindeki miniklerin vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum. Mini Heroes Konuşan Çocuk Battaniyesi’ne inanıyorum. Çok emek harcadık ve bu ürünün daha geniş alanlara yayılacağından hiç şüphem yok.” dedi.