Qualcomm Snapdragon mobil platformundan güç alan Oculus Quest VR oyun başlıkları kullanıcılara kapsamlı ve çevreleyen bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.

Qualcomm Snapdragon 835 Mobil VR platformunda geliştirilen ve sanal gerçeklik deneyimlerini bir üst seviyeye çıkaracak olan Oculus Quest VR oyun başlıkları tanıtıldı.

Oculus Quest, sektörün en iyisi olan heterojen çip mimarisini grafik işleme, video kodlama, kod çözme ve Oculus algoritmasından güç alan iç-dış sensör takibi gibi aynı anda kullanım durumlarında artan iş yükünü hafifletmek için kullanıyor. Oculus Quest yüksek kaliteli ve multi view grafikler, yüksek çözünürlüklü görüntüleme gibi görevler içinse yeni bir grafik görüntüleme tekniği olan ‘foveated rendering’ gibi tekniklerden faydalanıyor.

Qualcomm Technologies Artırılmış Gerçeklik Başkanı Hugo Swart, oyun başlığı hakkında “Oculus mühendisleriyle birlikte Snapdragon 835 üzerinde özellikler geliştirerek platformu eşsiz, zengin ve çevreleyici bir oyun deneyimi sunmak için optimize ettik. Oculus ve Qualcomm’un ortak çabaları sayesinde kullanıcıların deneyimlerini zenginleştirecek ve VR’ın daha geniş kitlelere yayılmasını hızlandıracak tamamen kablosuz ve sezgisel bir VR deneyimi tasarlandı. XR’ı gelecek mobil programlama platformu yapmak ve yaşadığımız dünyayı dönüştürebilmek için Oculus’la devam edecek olan iş birliklerini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Hepsi bir arada

Oculus Quest, Oculus’un tam bağlantısız deneyim sunduğu ilk ‘hepsi bir arada’ sanal gerçeklik sistemi olma özelliğini taşıyor. Platform Oculus’un Insight sensör teknolojisi ve Oculus Touch denetleyicilerinden yararlanarak hareketlerinizi yüksek isabet ve düşük gecikmeyle VR’a dönüştürüyor ve tamamen oyunun içinde gibi hissetmenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde hangi yöne baktığınız fark etmeksizin hareketleriniz VR’a aktarılırken, tüm oda içinde takip sunan gözetmen sistemi de oyun alanınızın sınırlarını hatırlayarak sizi etrafınızdaki nesnelerin oluşturabileceği risklerden uzak tutuyor. Kablo ve harici takip sensörlerini ortadan kaldıran Oculus Quest kullanıcılara hemen her yerde kolaylıkla bir oyun alanı yaratma imkanı veriyor.

Facebook AR/VR Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Hugo Barra da “Qualcomm Technologies’le olan iş birliğimizle Oculus Quest size bilgisayar, kablo ve harici sensörlere ihtiyaç duymadan aksiyona direkt dahil olmanın kolay bir yolunu sunuyor. Snapdragon platformu düşük güçte yüksek bir performans ve entegre platform çözümleri sağlarken inovatif Oculus da sezgi sistemi, ultra geniş açılı sensörler ve bilgisayar görüşü algoritmaları size daha gerçekçi bir bulunma hissi ve hareketlilik veriyor. Tüm bu özelliklerin birleşimiyle ortaya kullanımı inanılmaz derecede kolay olan güçlü bir ürün ortaya çıktı. VR insanların çalışma, oynama, birbiriyle bağlantı kurma biçimlerini geliştirecek. Biz de bu yolda gelecek adımları Oculus Quest’le atacağımız için mutluyuz” dedi.