Hepsiburada İş Ortağım Akademi, 2022’de 190 Bin İş Ortağına Eğitim Verdi 

Hepsiburada’nın iş ortaklarının daha karlı büyümeleri için kurduğu Hepsiburada İş Ortağım Akademi platformu 2022 yılında yeni başarılara imza attı.

Hepsiburada İş Ortağım Akademi’de yer alan eğitimler ile iş ortakları; stoklamadan adreslemeye, paketlemeden kargolamaya, e-ticarette birçok maliyet, zaman ve iş yükünden tasarruf ediyor. Tüm bunların yanı sıra Hepsiburada’daki operasyonlarını yönetebilmek için iş ortakları; muhasebe, sipariş yönetimi, reklam yönetimi gibi panel ekranlarıyla ilgili kapsamlı eğitimler alabiliyor.

Hepsiburada İş Ortağım Akademi üzerinden düzenli olarak yayımlanan video ve dokümanlarla iş ortakları, mağazalarını ve ürünlerini nasıl daha görünür hale getirebileceklerini öğreniyor. Ayrıca kişisel gelişim kategorisindeki eğitimlerine ek olarak Tasarım Odaklı Düşünme gibi iş hayatında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda eğitim içeriklerine ulaşabiliyor.

Giriş yapılan eğitim sayısı %259 arttı!

Hepsiburada İş Ortağım Akademi’de yoğun geçen 2022 yılı boyunca birçok alanda büyüme gerçekleşti. Platforma aylık giriş yapan iş ortağı sayısı bir önceki yıla göre %23 artarak 190 bine ulaştı. Giriş yapılan eğitim sayısında ise rekor büyüme gerçekleşti. İş ortakları tarafından giriş yapılan eğitim sayısı %259 büyümeyle 290 bin olarak gerçekleşti.

2022’de Hepsiburada iş ortaklarının %63,9’unun Akademi’ye giriş yapması da bir başka ilgi çekici veri oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca Hepsiburada İş Ortağım Akademi’ye 206 yeni içerik eklendi.

Yüzlerce etkinlikte iş ortaklarıyla buluşuldu!

2022 yılı boyunca online düzenlenen 574 Akademi Buluşması, 44 Kazandıran Buluşma, 2 Kazandıran Yarışma ve 10 Başarı Ödülleri ile Hepsiburada yöneticileri, iş ortaklarıyla buluştu.Ekim ayında İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde gerçekleştirilen Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’na toplamda 1000’den fazla iş ortağı katıldı.

2022 yılının en çok dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alan “Efsane Cuma” webinarı Hepsiburada’nın üst düzey yöneticileri ve Hepsiburada’nın marka yüzü olan Cem Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Yoğun ilgi gören webinara 1991 iş ortağı katıldı.