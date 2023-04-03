HABER

Hepsiburada’da Xiaomi Ürünlerine Özel Fırsatlar: Xiaomi Fan Festivali Başladı! 

Hepsiburada'dan teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak Xiaomi Fan Festivali 3-5 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Marka Günleri kapsamında gerçekleşecek etkinlikte, Xiaomi'nin popüler ürünlerinde stoklarla sınırlı avantajlı fiyatlar ve bütçe dostu ödeme seçenekleri teknoloji meraklılarını bekliyor. 

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 03 Nisan 2023
1 dakika okuma süresi

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Marka Günleri kapsamında 3-5 Nisan tarihlerinde Xiaomi Fan Festivali düzenliyor. Hepsiburada’nın marka günlerine özel Xiaomi ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Stoklarla sınırlı olan bu özel kampanyada Xiaomi cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, airfryer ve robot süpürgelerde büyük indirimle sunuluyor. Her bütçeye uygun ödeme yöntemleriyle alışveriş yapmanın keyfini çıkarmak isteyenler, tüm detaylara kampanya sayfasından ulaşabiliyor.

Festivalde öne çıkan fırsat ürünleri

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 03 Nisan 2023
1 dakika okuma süresi
Başa dön tuşu