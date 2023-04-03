Hepsiburada’da Xiaomi Ürünlerine Özel Fırsatlar: Xiaomi Fan Festivali Başladı! 

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Marka Günleri kapsamında 3-5 Nisan tarihlerinde Xiaomi Fan Festivali düzenliyor. Hepsiburada’nın marka günlerine özel Xiaomi ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Stoklarla sınırlı olan bu özel kampanyada Xiaomi cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, airfryer ve robot süpürgelerde büyük indirimle sunuluyor. Her bütçeye uygun ödeme yöntemleriyle alışveriş yapmanın keyfini çıkarmak isteyenler, tüm detaylara kampanya sayfasından ulaşabiliyor.

Festivalde öne çıkan fırsat ürünleri