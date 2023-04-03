Hepsiburada’da Xiaomi Ürünlerine Özel Fırsatlar: Xiaomi Fan Festivali Başladı! 

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, Marka Günleri kapsamında 3-5 Nisan tarihlerinde Xiaomi Fan Festivali düzenliyor. Hepsiburada’nın marka günlerine özel Xiaomi ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.
Stoklarla sınırlı olan bu özel kampanyada Xiaomi cep telefonları, akıllı saatler, Bluetooth kulaklıklar, airfryer ve robot süpürgelerde büyük indirimle sunuluyor. Her bütçeye uygun ödeme yöntemleriyle alışveriş yapmanın keyfini çıkarmak isteyenler, tüm detaylara kampanya sayfasından ulaşabiliyor.
Festivalde öne çıkan fırsat ürünleri
- Yüksek performanslı cep telefonu arayanlar için mükemmel bir seçenek: Xiaomi Redmi Note 10S
- Spor ve sağlık takibi yapmak isteyenlerin tercihi: Xiaomi Mi Band 6 Akıllı Bileklik
- Kablosuz müzik deneyimi ve kaliteli ses için ideal: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite
- Ev temizliği için pratik ve etkili bir çözüm: Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2
- Sağlıklı ve lezzetli yemekler için mükemmel bir yardımcı: Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5 L