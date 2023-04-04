Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu İle Yemeksepeti, Deprem Bölgesinde Ramazan Kolisi Dağıtımı için El Ele Verdi

Türkiye’nin öncü h-ticaret markası Yemeksepeti ile Türkiye çapında 104 oda ile 100 bini aşkın üyesi bulunan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Malatya, Osmaniye, Kırıkhan, İskenderun, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım kolisi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Federasyon’un bağlı olduğu Odalar aracılığıyla, 7 farklı noktada faaliyet göstererek toplamda 3.500 ramazan kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Deprem bölgesine destek artarak sürüyor

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ilk günden itibaren pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Yemeksepeti Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO) Sertaç Şener, “Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu işbirliği sayesinde, Ramazan ayında da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Yemeksepeti olarak önümüzdeki dönemde de deprem bölgesine dönük yardım projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracak ve birlikte başaracağız.” dedi.

Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek bir proje

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı ise işbirliği hakkında şunları söyledi: “Yemeksepeti ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Ramazan ayında destek sağlamak ve bir nebze de olsa yaralarını sarmalarına yardımcı olmak adına büyük önem taşıyor. Federasyon olarak, üyelerimiz ve halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin, toplumumuzda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştireceğine inanıyoruz. Gelecekte de bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz.”

Örnek bir sosyal sorumluluk projesi

Yemeksepeti ve Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, bu işbirliği ile deprem bölgesinde bulunan 7 bölgedeki restoranlar ve vatandaşları Ramazan ayında da desteklemeye devam edecek.

Yemeksepeti’nin ülke genelinde birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeye katkıda bulunmak adına gerçekleştirdiği destek çalışmaları, depremzedelerin ve zor durumdaki vatandaşların yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeyi amaçlıyor.

Yemeksepeti ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun bu anlamlı işbirliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinin, gelecekte de devam etmesi ve toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor.