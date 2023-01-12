Hepsiburada’dan performans telefonlarında 12 taksit fırsatı

Hepsiburada, sunduğu performans kategorisinde onlarca model cep telefonlarında alışveriş kredisi ile taksitli satışa dönük vade farksız özel bir kampanya başlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin TL’lik tutarı, 12 bin TL’ye çıkarmasının ardından Hepsiburada, orta üstü segmentte pek çok cep telefonu modelinde anlaşmalı bankalarla sunduğu alışveriş kredisiyle vade farksız 12 ay taksitle özel bir kampanya başlattı.

Alışveriş kredisiyle vade farksız 12 taksit imkanı

Hepsiburada’nın müşterilerine sunmaya başladığı kampanya kapsamında Huawei Nova 10 Se, Xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy M13 ve Vivo Y35 model cep telefonlarında 12 ay vadeli vade faksız alışveriş kredisi ile ödeme seçeneği sunulmaya başlandı. Kullanıcılar anlaşmalı bankaların listesine, ilgili ürünün sayfasında yer alan Alışveriş Kredisi sekmesinden ulaşabiliyor

Cep telefonunu yenilemek istenler için yeni fırsat

BDDK’nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren kurul kararını internet sitesinde yayımlamasıyla birlikte cep telefonu satışlarında yeni bir dönem başladı. Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/ kampanyalar/secili- telefonlarda-12-ay-vade- farksiz-odeme