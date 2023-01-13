Yemeksepeti’nin Kahve Markası Everyday Roastery, İkinci Yaşını Kutluyor

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin, sıcak ve soğuk çeşitleriyle ülkenin dört bir yanında kahve severlere ulaşan kahve markası Everyday Roastery, başarılarla dolu ikinci yılını kutluyor. Tadımlarında büyük beğeni toplayan lezzetli kahvelerinin yanı sıra, Everyday Roastery’nin özel tasarıma sahip ödüllü doğa dostu bardakları da kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Everyday Roastery’nin başarı hikayesi

İlk yılını 1 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturarak kutlayan ve 2022’nin devamında Winter Selection kahveleri menüsüne ekleyen Everyday Roastery, 10 Mart’ta 1 milyonuncu kahve satışını gerçekleştirdi. 15 Nisan’da ise Everyday Roastery hizmet alanı 200 depoya ulaştı ve hemen sonrasında sandviç ve tatlılardan oluşan yiyecek menüsüne salatalar ve bowl’lar eklendi.

Yemeksepeti Market’te kahve satışlarını hızla artıran Everyday Roastery’nin 2 milyon bardak kahve siparişi, 28 Mayıs’ta müşterisine ulaştı. 1 Temmuz’da tost ürünleri, 19 Ağustos’ta Bubble Tea ürünleri menüye eklendi. Eylül ayında ise Everyday Roastery, kategori olarak 3 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturdu. Son olarak 1 Aralık’ta sıcak çay ürünleri de menüde yer almaya başladı.

Özel çekirdekler, özel olarak kavruluyor

Everyday Roastery’nin, SCA (The Specialty Coffee Association) uzmanlarının gerçekleştirdiği tadımda 80 puan ve üstü not alan kahvesi, Latin Amerika ve Afrika çekirdeklerinden harmanlanıyor ve taze tüketime uygun bir şekilde kavruluyor.

Yemeksepeti kullanıcılarının gözdesi haline gelen Everyday Roastery, pazarlama dünyasının en önemli ödül programlarından “The Drum Awards for Marketing”de geçen yıl En İyi Tasarım ödülünü kazandı.

Kapıya teslim kahve keyfi Türkiye’nin dört bir yanında

Türkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet veren Everyday Roastery’den şimdilik bu 30 şehirdeki belirli bölgelerden sipariş verilebiliyor: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova.