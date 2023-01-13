Faruk Kocabaş, MediaMarkt Türkiye CEO’su Oldu

MediaMarkt Türkiye ailesine 2016 yılında Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) olarak katılan ve sonrasında görevine Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam eden Faruk Kocabaş, markanın pazar liderliği yolculuğunda büyük katkılarda bulundu. Faruk Kocabaş, MediaMarkt Türkiye’de strateji, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktaydı.

Uluslararası şirketlerdeki uzun kariyeri boyunca her zaman başarılı işlere imza atan ve Türkiye’de Türk Philips Ticaret A.Ş. ve TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş.’de, Hollanda’da Philips Consumer Lifestyle BV ve MMD Monitors & Displays Nederland BV’de üst düzey görevler üstlenen Faruk Kocabaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, evli ve bir çocuk babasıdır. Faruk Kocabaş ayrıca Zincir Mağazalar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Başarılarla dolu bir dönem

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve MediaMartSaturn Perakende Grubu’nda 12 farklı ülkeden sorumlu olarak Global İcra Kurulu Üyesi ve Holding COO’su olarak görev yapan Yenal Gökyıldırım, başarılarla dolu 8 yıllık Mediamakt yolculuğunda ülke organizasyonlarının yeniden yapılanmasını yöneterek, şirketin büyüme ve dönüşüm stratejisini kurguladı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunun kurucusu olan ve bu vizyonun etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde kurduğu liderlik takımı ile başarılı bir dönüşüm yaratan Yenal Gökyıldırım, sektöründe pazar lideri konumundaki MediaMarkt Türkiye CEO’luğunu, liderlik takımında uzun süredir beraber görev yaptığı Faruk Kocabaş’a devrediyor.