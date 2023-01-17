“Kadıköy’de asıl azaltılması gereken otomobil sayısı, artırılması gereken ise bisiklet yolları ve scooter sayısı”

Sektörel veriler ve halka açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanan dermelede, en çarpıcı veri olarak 485 bin nüfusu olan Kadıköy ilçesinde, son 12 ay içerisinde MERNİS kontrolü yapılmış, 16 yaşından büyük 101.494 tekil kişinin, lider operatör uygulaması üzerinden 191.199 kez “Kadıköy sınırları içerisinde daha fazla elektrikli scooter istiyorum” demesi öne çıktı.

Platformun derlemesinde lider navigasyon uygulamalarına göre, Kadıköy’ün trafik sıkışıklığında dünyada 1. sıradaki ilçe olmasına dikkat çekildi. Kadıköy’ü Hindistan’da Mumbai ve Kolombiya’da Bogota merkez ilçeleri izliyor.

İşte Ulusal Mobilite Platformu’nun derlediği verilere göre öne çıkan diğer bulgular:

Kadıköy’de son 3 yılda, en az 682.246 tekil kişi elektrikli scooter kullandı ve toplamda en az 8.172.083 kez yolculuk yapıldı. Kadıköy ilçesi, dünyada kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip ediyor. Kadıköy’de kamuya açık alanların %88’i otomobil yolu ve park yerlerine ayrılmış. Yayaların yürüyebileceği alan, kamuya açık alanların sadece %12’si. Kadıköy’de kullanılan scooter’ların %30’dan fazlası gün içerisinde farklı ilçelerden Kadıköy’e yapılan yolculuklar sonucu ilçeye gelmektedir. Türkiye genelinde her 3,3 milyon otomobil yolculuğunda 1 ölümlü kaza gerçekleşirken, elektrikli scooterlar için bu rakam 14 milyonda 1’den daha azdır. Kadıköy ilçe sınırları dahilinde, bugüne kadar gerçekleşen 8 milyondan fazla yolculukta ölümlü hiçbir kaza gerçekleşmemiştir.

Ulusal Mobilite Platformu’ndan yapılan açıklamada “Sonuç olarak tespitimiz, Kadıköy’de scooter sayısının ve bisiklet yollarının km’sinin arttırılıp, trafikteki otomobil sayısının düşürülmesi gerektiğidir,” ifadesine yer verildi.

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