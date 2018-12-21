Her 10 kişiden 7’si Yılbaşı Hediyesini İnternetten Alacak!

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, yılbaşı kutlamalarına çok az bir süre kala tüketicilerin yeni yıl için hediye tercih ve bütçeleriyle ilgili ayrıntılara, düzenlediği anketle ışık tuttu. İnternetten alışveriş yapan 1886 kullanıcının katıldığı ve 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen anket, e-ticaretin kullanıcılara sağladığı kolaylık sayesinde yılbaşı alışverişinde de adresin “internet” olduğunu gözler önüne serdi.

Ankete göre 10 kişiden 7’si yılbaşı alışverişini internet üzerinden yapacağını belirtirken, 10 kişiden 3’ü fiziksel mağazaları tercih edeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 86’sının hediye araştırmasını da yine “internet” üzerinden yaptığı ortaya çıkarken; yüzde 10’unun mağazalardan, yüzde 4’ünün ise diğer kanallardan hediye baktığı görüldü.

Yılbaşı bütçesi geçen yıla göre büyük oranda değişmiyor

Yılbaşı hediyeleri için ayrılan bütçenin geçen yıla göre nasıl değişiklik göstereceğinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 35’i bütçelerinin aynı kalacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 21’i bütçelerinin %10-25 arasında, yüzde 12’si %26-50 arasında, yüzde 10’u %50 ve üzerinde artacağını belirtti. Diğer taraftan, katılanların yüzde 7’si bütçelerinin %10-25 arasında, yüzde 4’ü %26-50 arasında, yüzde 11’i %50 ve üzerinde azalacağını söyledi.

Hediye için kampanyalı ürünler tercih ediliyor

Katılımcılara “Yılbaşı hediyesi alırken en çok nelere dikkat edeceksiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 75 oranla “Bütçeme uygun olmasına özen gösteririm” yanıtı başı çekerken, bunu yanıtı yüzde 50’yle “Mutlaka kampanyalardan faydalanmak isterim” yanıtı takip etti.

Katılanların yüzde 43’ü “İhtiyaca yönelik hediye almaya dikkat ederim”, yüzde 40’ı “Önceden internetten araştırma yaparım”, yine yüzde 40’ı “Kalıcı bir hediye almak isterim” ve yüzde 17’si “Son dakikaya bırakmamaya dikkat ederim” yanıtını verdi.

Hem sevdiklerimize hem kendimize kıyafet alıyoruz

“Yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize hediye olarak ne/neler alacaksınız?” sorusunun yöneltildiği ankette giyim ürünleri öne çıktı. Bu soruya yüzde 56 gibi yüksek bir oranla giyim, ayakkabı ve çanta gibi ürünlerin bulunduğu “Moda” yanıtı verilirken; onu yüzde 35’le “Takı/Aksesuar”, yüzde 34’le “Hobi/Eğlence”, yüzde 30’la “Kozmetik/Kişisel Bakım”, yüzde 28’le “Elektronik”, yüzde 23’le “Ev dekorasyon”, yüzde 18’le “Spor/Outdoor ürünleri” ve yüzde 6’yla “oyuncak, çiçek ve kitap gibi ürünlerin bulunduğu “Diğer” yanıtı izledi. Ayrıca katılımcıların yılbaşında kendilerine alınmasını istediği ürünlerin başında da yine kıyafet yer alırken; bunu sırasıyla cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, saat ve parfüm/kozmetik izledi.

Yılbaşına özel yüzde 80’e varan indirim

Yeni yıla girmemize günler kala elektronikten kozmetiğe, ev dekorasyondan hobi ve eğlence kategorisine kadar milyonlarca hediye alternatifi GittiGidiyor’da kullanıcıları bekliyor.

Yılbaşına özel yüzde 80’e varan indirimlerin sunulduğu GittiGidiyor’da https://www.gittigidiyor.com/yilbasi-hediyeleri sayfasını ziyaret ederek sevdikleriniz için aradığınız hediyeyi seçebilirsiniz.