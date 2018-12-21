Huawei’nin 2018 Gelir Beklentisi 100 Milyar Dolar!

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, şirketin Çin’de yer alan Dongguan ofisinde düzenlediği toplantıda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Huawei’nin global bir 5G lideri olarak önemli bir büyüme trendi yakaladığını belirten Ken Hu, Huawei olarak Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasına hizmet verdiklerini vurguladı ve 2018 sonu itibarıyla gelir beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Siber güvenlik konusuna da değinen Ken Hu, son 30 yıldır Huawei’nin dahil olduğu önemli bir siber güvenlik sorunu yaşanmadığını söyledi.

Dünyanın önde gelen global bilgi ve iletişim teknolojileri Huawei’nin Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, 2018 sonu itibarıyla yaptığı değerlendirmede, yıl sonu gelirlerinin 100 milyar doları bulmasını beklediklerini belirtti. Dünyanın en önemli mobil operatörleri ile birlikte, Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasına hizmet verdiklerini de vurgulayan Ken Hu hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin güvenini kazanmalarının bu başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi.

Son dönemde bazı ülkelerde Huawei’nin 5G çalışmalarının kısıtlanması ile ilgili değerlendirmede de bulunan Ken Hu, dünya çapında 10 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı başlattıklarını ve hem ticaret hem de güvenlik özelinde tüm operasyonlarının, uluslararası standartlardaki sözleşmelerle güvence altında olduğunu söyledi. Son 30 yıldır Huawei’nin dahil olduğu büyük bir siber güvenlik açığı olayının olmadığını belirten Ken Hu, şirketin güvenlik sicilinin temiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Siber güvenlik Huawei’nin en önemli önceliğidir

Mobil operatörlerin de 5G geçişi süreci ile ilgili olarak Huawei’yi tercih ettiklerinin altını çizen Ken Hu, “operatörler bu süreçte, 12 ila 18 yıl boyunca Huawei altyapısı ile çalışmayı tercih ediyorlar” dedi.

Ken Hu, bazı ülkelerde getirilen 5G çalışmalarına yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak ise “tüm endişeleri detaylı olarak değerlendiriyoruz, hükümetlerle gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile tüm sorunların aşılacağına inanıyoruz. Rekabetin etik bir şekilde yapılması gerekir, bu tür spekülasyonlar yeni iletişim teknolojilerinin benimsenmesini de yavaşlatıyor” dedi.

Siber güvenliğin Huawei açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Ken Hu, bugüne kadar bahsi geçen Huawei merkezli hiçbir güvenlik suçlamasında somut bir kanıt ortaya konulmamıştır. Tüm iş süreçlerimizi açıklık ve şeffaflıkla yürütüyoruz.

İş planlarımız etkilenmedi

Huawei CFO’su Meng Wanzhou ile ilgili olarak da kısa bir açılama yapan Ken Hu, konu yargı sürecinde olduğu için durumun içeriği ile ilgili değerlendirme yapmayacağını, adli makamlara güvendiklerini söyledi. Bu olayın ticari operasyonlarını etkilenmediğini de ifade eden Ken Hu, iş ve seyahat planlarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini de sözlerine ekledi.

Huawei bir başarı hikayesidir

Ken Hu, şirketin son zamanlarda elde ettiği başarıları heyecan verici olarak nitelendirdi ve neredeyse 30 yılının Huawei ile geçtiğini, sıfırdan başlayarak bugün lider bir iletişim ve teknoloji markasına dönüşen Huawei’nin bu dönüşümle önemli bir başarı hikayesine imza attığını da söyledi.

Ken Hu, “bugün de birçok zorlukla yüzleşen Huawei’nin geldiği noktada, güveni ile destek sağlayan herkese teşekkür ederim. Karşı karşıya olduğumuz tüm zorlukları biliyoruz ama işimizi de çok seviyoruz. Bu uzun ve zor yolculukta hedefimize ulaşmak için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.