Hijyenik alışveriş arabaları “Handle on Hygiene” teknolojisi ile huzurlu alışveriş zamanı

Alışveriş arabaları başta olmak üzere, dokunulan her kola pratik bir şekilde monte edilen Geometry’nin “Hygiene on Handle” ürünü, takıldığı her yere ince bir sıvı dezenfektan katmanı uygulayarak tek bir kaydırma hareketiyle mikropları temizliyor ve yayılmasını önlüyor.

WPP’nin “End-to-end Creative Commerce” ajansı Geometry Global; küresel salgın sürecinde hız kazanan ve COVID-19 sonrası ‘yeni normal’ dönemi için ‘sürdürülebilir perakende hijyen çözümleri sağlama’ alanında inovatif ürünü ile pazarda yerini aldı.

Yeni korona virüs salgınıyla birlikte kamusal alanlarda hijyen, her zamankinden daha da önemli hale geldi. Bu süreçte özellikle perakende sektöründeki hijyen ise herkesin gündemine daha fazla oturdu.Salgının ilk gününden itibaren tüm toplumları gerekli hijyen tedbirlerini almaya çağıran sağlık kuruluşlarının çağrıları içinde en çok öne çıkan, bulaşma riskini minimuma indirmek için birçok kişi tarafından dokunulan yüzeylerin sık sık dezenfekte edilmesi konusu.

Yapılan tüm çağrılarla birlikte kişisel hijyen için kullanılan el dezenfektanları ve anti-bakteriyel sabunların satışları hızla ciddi bir artış gösterdi. Ancak, başta perakende ortamları olmak üzere; ortak kullanılan alan ve yüzeylerin temizliği ve bu alanlarda hijyeninin sağlanması tarafında halen bazı sorunlar yaşanıyor.

İşte bütün bu ihtiyaçlardan dolayı, Geometry, ilk olarak 2015 yılında kullanıma sunduğu Handle on Hygiene inovatif ürününü, bugün yeniden pazara sundu.

Perakendecilerin tam da aradığı gibi bir çözüm

Geometry’nin 2015 yılında ‘inovatif ve etkin bir hijyen çözümü’ olarak pazara sunduğu ‘Handle on Hygiene’, ‘salgınla birlikte yaşanan yeni normal sürecinde’ perakendecilere, müşteri ve toplum sağlığını önceliğine koyan güvenli ve etkin bir çözüm sunma desteğini vermek üzere yeniden piyasaya sunuldu.

‘Eşsiz ve dünyada bir ilk olarak’ da dikkatleri üzerine çeken bu çözüm, Unilever’in dezenfektan markası Lifebuoy, fiziksel ve dijital perakende deneyimlerinin lider markası Barrows ve Geometry MENA iş birliğiyle 2015 yılında geliştirilmişti.

2 yıl içinde 500’ü aşkın markette test edilen bu inovatif teknoloji, her tür alışveriş arabası koluna tek bir kaydırma hareketiyle, anında ince bir dezenfektan sıvı katmanı uygulayarak mikropların %99,9’ını öldürüyor.

Alışveriş sırasında müşteriler ürünlere ve farklı alanlara dokunduktan sonra tekrar kaydırma işlemini yaparak kolu temizliyor ve rahatlıkla tekrar kola dokunuyor. Böylece alışveriş arabası kolu, tamamen yeniden dezenfekte edilerek tüm alışveriş süreci boyunca müşterileri mikrop ve virüslerden koruyor.

Dünyanın dört bir yanındaki marketlerde başarılı bir şekilde denenmekte ve test edilmekte olan Handle on Hygiene teknolojisi; sayısız kişi tarafından sıklıkla kullanılan hava alanlarındaki valiz taşıma arabaları, toplu taşıma araçlarındaki kollar gibi farklı yüzlerce yüzeye de kolaylıkla uyarlanabilecek esneklikte.

Geometry Global CEO’su Benn Ann Kaminkow: “Fiziksel perakende mağazacılığı, aslında bu küresel salgının isimsiz kahramanlarından. Bir süredir, ‘fiziksel mağazacılığın’ yok olacağına dair birçok tahminler yapılmış olsa da; bu salgınla birlikte eczanelerin, bakkalların, tekellerin ve hatta bisiklet mağazalarının bile vazgeçilmez işletmeler olduğu görüldü. Salgın dönemine rağmen bakkal ve marketlerin kapılarının açık tutulması, tüketicilerin gereksinimlerini karşılamalarını ve biraz da olsa normal düzenlerine kavuşmalarını sağladı. Kamusal kısıtlamalar kaldırılmasıyla birlikte, sürdürülebilir hijyen tedbirleri, gelecekte büyümenin sürdürülebilmesi tarafında bir zorunluluk haline gelecek.

Geometry İstanbul CEOsu Alper Üner, “Geometry’de ticaret dünyasını sıfırdan düşlüyoruz. Yaşanan küresel salgınla da birlikte, perakende sektörü önceden görülmemiş büyük bir değişimden geçiyor. Biz de tüm dünyadaki alışveriş alanlarında sürdürülebilir hijyen çözümlerinin kullanılmasını mümkün kılan çözümler geliştirerek, sektörümüzü bu değişimde desteklemek üzere çalışıyoruz. Bugün artık kimse başkasının dokunduğu bir yeri temizlemeden dokunmak istemiyor.İlk başta market arabaları için tasarlanan bu ürün, bugünkü salgınla birlikte artık sadece market arabalarında değil, toplu taşımacılıkta tutulan kollardan tutunda, kalabalık ortamların olduğu alışveriş merkezleri, hava alanlarındaki valiz taşıma araçları gibi tüm temas sağlanan kollarda kullanılmasını öngörüyoruz” dedi.

Kollarda 1 milyondan fazla mikrop oluşabiliyor

Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma da dâhil olmak üzere farklı birkaç üniversitede yapılan araştırmalar, alışveriş arabalarının kollarında tehlikeli bakteri türlerinin yaşadığını ve bu durumun da kolları 1 milyonu aşkın mikrop için ‘ideal konak’ haline getirdiğini gösteriyor.

COVID 19 salgınıyla birlikte artık her zamankinden daha açıklıkla konuşulup tartışılan hijyen protokolleri ise perakendenin gelecekteki ‘yeni normali’ olmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyada alışveriş yapanların %60’ından fazlası, ürünlere dokunmaktan kaçınıyor. (Kaynak: YouGov)

Tüketicilerin %50’si, dükkanlara hızla girip çıkmak istiyor. (Kaynak: Global WebIndex Raporu)

Ortaya çıkan tüm bu bulgular, tedarik zinciri ile perakendecilerin aldığı sağlık ve güvenlik önlemlerinde ‘tam bir şeffaflığa ihtiyaç olacağını’ öngören Nielsen tarafından da destekleniyor.

