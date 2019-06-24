HMD Global Veri Güvenliği ve Depolaması için Google ve CGI ile Anlaştı

HMD Global Veri Güvenliği ve Depolaması için Google ve CGI ile Anlaştı

HMD Global, Nokia kullanıcılarına daha güvenli ve iyi bir akıllı telefon deneyimi sunmak için veri depolama merkezini Finlandiya’ya taşıdı.

Nokia telefonlarının evi olan HMD Global, CGI ve Google Cloud ile telefonların veri toplama merkezlerini Finlandiya’ya taşımak için ortaklık yaptığını duyurdu. Bu gelişme ile şirket, daha iyi bir müşteri ve cihaz deneyimi sunabilmeyi ve Nokia cihazlara gelecek olan güncellemelerin bu sayede daha hızlı ve net gerçekleşebilmesini amaçlıyor.

HMD Global, Google Cloud’un gelişmiş veri analiz sistemi ve makine öğrenimi teknolojileri ile CGI’ın bulut ve veri bilimi uzmanlığını kullanarak, tüm dünyadaki Nokia tutkunları için kullanıcı deneyimini geliştirmek adına veri analizini en üst seviyeye çıkarıyor. Yeni merkezinde veri depolayacak ilk Nokia akıllı telefonlar, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 2.2’den itibaren piyasaya sürülen yeni Nokia akıllı telefonlar olurken, daha önceki Nokia akıllı telefon modellerinin verileri ise bu yılın devamında, Android Q güncellemesinden sonra taşınacak.

Dünyanın dört bir yanındaki Nokia kullanıcılarının, tüm Nokia akıllı cihazların saf Android™ sunması konusuna önem verdiğini belirten HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, “Nokia kullanıcılarımız, her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra 2 yıllık işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra 3 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri de alabiliyor. Tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu sebeple Android işletim sistemi yükseltmelerini kullanıcılarımıza diğer tüm üreticilerden daha hızlı sunmaya çalışıyoruz. Kullanıcıların Nokia akıllı telefonlarına güvenebilmelerinin en önemli nedeni de bu, yani zamanla daha iyi olmaya devam edebilmesi. Bu önemli gelişmeyle kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık” dedi.

Üstün Güvenlik, Kontrol Ve Analiz Odaklı Müşteri Deneyimi

Bu önemli gelişme, HMD Global’in Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) gibi AB Veri Gizliliği Düzenlemeleri de dahil olmak üzere, Avrupa’daki tüm ilgili güvenlik önlemlerine ve mevzuatlarına uyum sağlama taahhüdünü daha da güçlendiriyor. HMD Global’in CGI ve Google Cloud ile oluşturduğu yeni veri çözümü, toplanan tüm telefon etkinleştirme ve performans verilerinin tamamen HMD Global tarafından yönetilmesiyle GDPR çerçevesine uyum sağlamaya devam ediyor.

Juho Sarvikas sözlerini; “Daha önce yaptığımız güçlü iş birlikleri sayesinde stratejik bulut iş ortaklarımız için tercihimiz Google Cloud ve CGI’dan yana oldu. Bu da lider veri güvenliği ve analiz sistemi teknolojimizi küresel bir düzeyde uygulamamızı sağlıyor. Cihaz etkinleştirme verilerini nasıl topladığımız ve depoladığımız hakkında açıklık ve şeffaflığımızı koruyup kullanıcıların, bu durumun telefon deneyimlerini neden ve nasıl iyileştirdiğini daha iyi anlamasını sağlıyoruz. Bu değişiklikle Finlandiya’daki veri sunucularımız üzerinden güvenlik ve gizliliğe vurgu yaparak kullanıcılarımıza verdiğimiz saf, güvenli ve güncel Android sözünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde sürdürdü.

Google Cloud Kuzey Avrupa Genel Müdürü Eva Fors, “Google, yıllık küresel elektrik kullanımının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden sağladığı için Google Cloud Platform, HMD Global’in yalnızca yazılım ve veri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp çözümün tamamen sürdürülebilir olmasını da sağlıyor. Böylelikle geleceğe yatırımımızı da daha kapsamlı hale getiriyor” dedi.

CGI, etkin biçimde oluşturulmuş mimariye sahip akıllı telefonlar ile arka uç veri toplama arasında birinci sınıf altyapıyı oluşturarak maliyet yapısını optimize ediyor. Ayrıca HMG Global, çözümü titizlikle çalıştırmak ve izleyebilmek için CGI’ın gelişmiş dahili analiz sistemi konusundaki uzmanlığından da yararlanıyor.

CGI Advanced Analytics Solutions İdari Müdürü Martti Reilander ise bu önemli işbirliği ile ilgili olarak; “En son veri toplama ve analiz sistemi teknolojileri ile CGI’daki veri mühendisleri ve bilim insanlarının uzmanlığının bir araya gelmesi sonucunda HMD Global yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmıyor, müşteri deneyiminden öğrenim de sağlayabiliyor. Telefon kullanımının ve kullanıcı memnuniyetinin analiz edilmesi, tüm dünyadaki Nokia telefon kullanıcıları için daha iyi deneyim ve hizmet sunmak üzere telefonları nasıl geliştireceğimiz konusunda içgörüler sağlıyor” dedi.