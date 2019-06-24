Okullar kapandı, öğrenciler karnelerini aldı. Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynler elektronik hediyeleri tercih etti. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre; okulların kapanmasından önceki haftada mayıs ayının son haftasına kıyasla oyun bilgisayarı satışlarında 5 kat, elektronik scooter satışlarında 2,5 kat artış yaşandı. Yine bu dönemde bisiklet satışları yüzde 50 yükseldi.

Yoğun geçen eğitim-öğretim döneminin ardından öğrenciler karnelerine kavuştu. Anne-babaların karne hediyesi seçimlerinde ise elektronik ürünler öne çıktı. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un paylaştığı verilere göre; okulların kapanmasından önceki haftada mayıs ayının son haftasına kıyasla oyun bilgisayarı satışlarında 5 kat artış yaşandı. Ayrıca elektronik scooter satışlarında ise 2,5 kat gözlendi.

Tüm zamanların karne hediyesi bisiklet hâlâ revaçta

Platformun verileri, tüm zamanların en gözde karne hediyelerinden bisikletin de popülerliğini hâlâ sürdürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, aynı dönemde GittiGidiyor’da bisiklet satışlarının yüzde 50 oranında artış gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Karne dönemi satışlarını değerlendiren GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Teknolojiyle iç içe yaşayan çocukların karne hediyesi beklentilerinin de değiştiğini görüyoruz. Günümüzde çocuklar teknolojik ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Bu sebeple karne dönemlerinde oyun bilgisayarı, elektronik scooter gibi ürünlerde yüksek satış oranları yakalanıyor” dedi.