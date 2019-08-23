Honor 20 İle Mobil Oyun Tutkunları Forum İstanbul’da Eğlenceye Doyacak

“Efsane oyun” Mobile Legend, İstanbul Forum AVM’de oyun severlere efsanevi anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 24 Ağustos’ta düzenlenecek olan etkinlikte mobil oyun tutkunları yeni amiral gemisi akıllı telefon HONOR 20 ile keyifli anlar yaşarken muhteşem hediyeler kazanma şansı elde edecek.

Mobil oyun dünyasına damga vuracak etkinlik yaklaşıyor. HONOR ve Mobile Legend iş birliğiyle hayata geçirilecek olan etkinlik, 24 Ağustos’ta İstanbul Forum AVM’de 11.00-20.30 saatleri arasında efsane anlar yaşatacak.

Milyonlar Mobile Legend oynuyor

Kasım 2016’da piyasaya sürülen, Android ve iOS cihazlarda oynanabilen çok oyunculu çevrimiçi tabanlı bir arena oyunu olan Mobile Legends, mobil dünyada fırtınalar estiriyor. Piyasaya sürüldüğünden bu yana giderek artan ve sayısı 75 milyonu bulan aktif oyuncu kitlesiyle Mobile Legend, mobil oyun dünyasında adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güney Asya’da popülerleşen ve an itibarıyla dünyanın en popüler mobil oyunları arasında başı çeken Mobile Legends; yeni arayüzü, geliştirilmiş haritası, artırılmış FPS, azaltılmış AFK oyuncular ve yeni kahramanlarıyla en iyi mobil oyun deneyimini sunmaya devam ediyor.

“Mobile Legends: Bang Bang” e-spor etkinliği, 14’ten fazla ülkeden 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Türkiye’deki ilk Mobile Legends: Bang Bang e-spor etkinliğinin finali 24 Ağustos’ta oynanacak.

HONOR 20 ile heyecan artıyor

M1 etkinliğinde yaşanacak efsane anlar HONOR 20 ile taçlanacak. Yenilikçi marka HONOR’un çift nano SIM girişi bulunan ve dört arka kamerayı bünyesinde taşıyan “performans canavarı” akıllı telefon modeli HONOR 20, heyecanın dozunu artırıyor.

Saat 11.10’da duyurularla başlayacak olan etkinlikte, yarı final maçlarının ardından 15.00’te yapılacak Türkiye-Rusya dostluk maçıyla heyecan artarak devam edecek. Saatler 18.00’i gösterdiğinde final maçı oynanacak. Etkinlik 20.30’da kupa töreniyle son bulacak. Kupa töreninde şanslı efsane oyuncu, efsane telefon HONOR 20’nin sahibi olacak.