Beyaz Eşyalar, Evdeki Elektriğin Yüzde 62’sini Harcıyor
Evde hangi cihazların ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek bilinçli tüketimle enerjiyi verimli kullanarak önemli oranda tasarruf yapılabilir. EnCazip’in derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar ev içinde tüketilen toplam elektriğin yüzde 61,8’ini kullanıyor. Alınabilecek ufak önlemlerle elektrik faturalarını hafifletmek mümkün.
Evlerde hangi cihazların veya hangi kullanımların ne kadar elektrik tükettiğini biliyor muydunuz? Bilinçli enerji kullanımı ve tasarruf için hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek faturaları hafifletmek mümkün. Artış trendinde olan elektrik fiyatlarından en az şekilde etkilenmek hem de tasarruf etmek için alınabilecek önlemleri elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip, tüketiciler için derledi.
Evin farklı alanlarında kullanılan aletler ve bunların tükettiği elektriğe göre farklı tasarruf önlemleri alınabiliyor. EnCazip’in derlediği bilgilere göre beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61,8’ini kullanıyor. Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18’lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor.
Tasarruf için öneriler
Ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor. Özellikle sonbahar ayları için elektrik fiyatlarında artış beklenirken hem bu olası artışlardan etkilenmemek hem de tasarruf etmek için EnCazip’in önerileri şu şekilde:
- Cihazları prizden çıkartın: Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman stand by konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.
- Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin: Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında yüzde 50’ye kadar tasarruf anlamına gelir.
- Elektrik tedarikçinizi değiştirin: Elektrik tedarikçinizi değiştirerek ortalama yüzde 15 daha düşük fatura ödersiniz.
- Mevsim koşullarına ayak uydurun: Evinizi kışın 19-21 derece, yazın 23-25 derece arasında tutarak daha verimli iklimlendirme yapmış olursunuz.
- Evinize yalıtım yaptırın: Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında yüzde 20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir.
- Soğuktan korkmayın: Kışın en çok düşündüren kalem şüphesiz ki doğalgaz. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.