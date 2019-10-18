HONOR 9 Lite A101 Kampanyasında Dört Kamerası ve Buz Grisi Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor

HONOR 9 Lite A101 Kampanyasında Dört Kamerası ve Buz Grisi Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor

HONOR’un en çok satan modellerinden HONOR 9 Lite, Ekim’in ikinci haftası fırsatıyla A101 mağazaları ve online mağazasında.

Dört Kamerası, reflektif cam tasarımı, Geniş FullView ekranıyla göz kamaştıran HONOR 9 Lite, 0.2 saniyede parmak izinizi okuyabiliyor ve 3000 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, rekabetçi kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Markanın Türkiye’de en çok satan akıllı telefon modelelrinden olan HONOR 9 Lite, 17 Ekim haftalık bülteninde A101 mağazaları ve internet sitesinde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HONOR 9 Lite: Dört kamera, geniş ekran, uzun pil ömrü

HONOR 9 Lite, 13 MP + 2 MP çift mercek sistemine sahip olan özçekim kamerasıyla bokeh efektine sahip, kristal netliğinde fotoğraflar çekiyor. Cihazın 13 MP ve 2 MP çift mercekli arka kamerasında ise PDAF hızlı odaklanma özelliği bulunuyor. Kullanıcılar, gelişmiş geniş açıklık modu sayesinde çektikleri fotoğrafın odağını daha sonra da ayarlama olanağı buluyor. Telefonda kullanılan akıllı güzellik algoritması, çekilen portre fotoğrafların daha çekici ve doğal görünmesini sağlarken, yüz hatlarını tanıyarak cinsiyete göre güzellik efektlerini özelleştirebiliyor.

HONOR’un çerçevesiz ekran geliştirme çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olan HONOR 9 Lite, 5,2 inç ekranlı bir cihaz boyutunda 5,65 inç FullView ekran sunuyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranda oyun ve uygulamalardan en iyi kullanıcı deneyimi 3 GB RAM bellek ve 3000 mAh bataryayla sağlanıyor. Cihazın 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

HONOR 9 Lite Ööleri