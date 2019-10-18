Türkiye’de Satışı Başlayan İphone 11, İphone 11 Pro, İphone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim’de İlk Kullanıcıları İle Buluştu!

18 Ekim sabahında Apple Zorlu mağazasında iPhone 11 Pro ile buluşan ilk kullanıcı Halil Taşkın oldu. Apple ürünlerinin kullanıcı dostu olması dolayısıyla tercih ettiğini belirten ve iPhone 4S’ten bu yana sadık bir Apple kullanıcısı olan Halil Taşkın’ın eşi ve kendisi için tercihi iPhone 11 Pro Max oldu. Geçen sene de Türkiye satışının ilk gününde Apple mağazasında sıraya giren Taşkın 11. sıradayken bu sene ilk müşteri olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Perşembe gecesini 18 Ekim Cuma gününe bağlayan günün ilk saatlerinde Apple Yetkili Satıcıları ve perakende satış noktalarında da heyecanlı anlar yaşandı.

Bağdat Caddesi Troy mağazasının önünde annesiyle sıraya giren Ege Çebi iPhone 11’ini biriktirdiği harçlıklarıyla aldığını belirtti.

Aynı mağazanın önünde 1 saatlik bekleyişi sonunda Apple Watch’una kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nermin Ergen kameralara gülümsedi.

Bağdat caddesinde akşam yürüyüşüne çıkmış olan Esra, Yücel Erdem çifti ise iPhone 11 Pro ile selfielerini çekerken keyifli anlar yaşadılar.