HONOR 9X Özel Hediyeler ile Türkiye’de!

Yurtdışında elde ettiği başarılı satış rakamlarıyla adından söz ettiren HONOR 9X, 19 Kasım Salı akşamı İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle birlikte Türkiye pazarına sunuldu.

Özellikle pop-up kamerası, dikkat çeken tasarımı ve dayanıklı piliyle ön plana çıkan telefon, genç ve genç hissedenleri hedefliyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yeni modeli HONOR 9X’i İstanbul’da düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Son dönemde yaptığı sürpriz kampanyalarla adından sıklıkla söz ettiren HONOR, yenilikçi ve sıra dışı tarza sahip yeni modeli 9X ile yurtdışında elde ettiği başarılı çıkıştan sonra şimdi de Türk kullanıcıların karşısına çıkmaya hazır. Pop-up kamerası ile geniş ekran avantajı, dikkat çekici tasarımıyla farklı bir tarz ve uzun pil ömrüyle işlevselliği bir arada sunan 9X gençlerin yeni favorisi olmaya aday.

Ekran alanından ödün vermeyen pop-up kamera

20 Kasım’dan itibaren ilk olarak Hepsiburada online mağazasında, Vatan Bilgisayar ve Vodafone online ve offline mağazalarında satışa sunulacak olan HONOR 9X, 128 GB depolama alanına ve 4 GB RAM’e sahip. Merakla beklenen telefon, özellikle kasanın içine gizlenmiş pop-up kamerasıyla dikkat çekiyor. Yenilikçi 16 MP pop-up kamerası, ekran alanından ödün vermediği için kullanıcılar izledikleri dizi/film gibi içeriklerde geniş ekranın keyfini rahatça çıkarabilecek.

Ekran konusunda da kaliteden taviz vermeyen HONOR 9X, 6.59 inç’lik FullView ekranda, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor. 16.7 milyon renk ve 391 ppi oranıyla canlı ve detaylı görseller sunan HONOR 9X, göz yorgunluğunun önüne geçmek için TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi bulunduruyor.

Arkada üç farklı kamera

Pop-up ön kamera dışında arkasında da üç farklı kameraya sahip olan 9X, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için de farklı özellikleri bir arada barındırıyor. 48 MP yapay zekalı ana kamerasıyla başarılı gece çekimleri yaparken, video stabilizasyonu ile de en akıcı videoları çekmek mümkün oluyor. Hemen altında yer alan 8 MP süper geniş açılı kamera manzaraları en ince detayına kadar görmenizi sağlıyor. 2 MP’lik derinlik kamerası ise son dönemin popüler Bokeh efektini oluşturmak için kullanılıyor.

Tasarım ve işlevsellik bir arada

USB Type-C girişiyle kullanım kolaylığı sunan HONOR 9X, 4000mAH değerindeki bataryasıyla gün boyu yeten pil ömrü sağlıyor. Yeni telefon özellikle Dinamik X tasarımıyla göze çarpıyor. Işığın açısına göre değişen 3 boyutlu X hologramı ile gençlere yönelik yapısını ortaya çıkaran 9X, aynı alanda bulunan parmak izi sensörüyle de ekstra güvenlik sunuyor. En yeni Android 9 işletim sistemiyle en güncel yazılım özelliklerine sahip olan HONOR 9X, kullanıcı dostu EMUI 9.1 ara yüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Oyunseverler için performans artışı sunan GPU Turbo 3.0 ve telefonun az çektiği alanlarda sinyal kalitesini iyileştiren yapay zekalı Sinyal İyileştirici de telefonun diğer özellikleri olarak öne çıkıyor.

“Hedefimiz gençler ve genç hissedenler”

Lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong yeni telefonla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye nüfusu genç bir ülke. Biz de dinamik, genç bir markayız. Hedefimizde de genç ve genç hissedenler yer alıyor. Bu nedenle Türkiye bizim için çok önemli. 2013’te kurulduğumuzdan bugüne kadar en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından biriyiz. Bu hızlı büyümemizin sebebi de hedefimiz gibi markanın da genç olması, gençleri anlaması. HONOR 9X gibi modellerimizle performans ve tarzı, uygun bir fiyat aralığında sağlıyor olmak, hedef kitlemize ne kadar önem verdiğimizin de göstergesi. Türk insanı, HONOR’un hedef kitlesiyle birebir uyuşuyor. Bu yüzden daha önce yaptığımız kampanyaların da sık sık devamını bekleyebilirsiniz.”

HONOR 9X Special Edition Kutusu ve Özel Hediyeler

HONOR 9X, 20 Kasım-21 Kasım arasında ön sipariş ile Hepsiburada, Trendyol ve n11’de 2699 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Ön sipariş kapsamında Hepsiburada’dan HONOR 9X Special Edition alanlar HONOR Band 5 Akıllı Bileklik ve 100 TL hediye çekinin de sahibi olacaklar. Trendyol ve n11’den ürünü satın alanlara ise HONOR Band 5 Akıllı Bileklik ve HONOR Mini Bluetooth Hoparlör hediye edilecek.

Ön siparişin ardından ise HONOR 9X, Special Edition kutusuyla birlikte Vatan Bilgisayar, Vodafone Online Mağaza ve Vodafone Yanımda uygulamasında satışa sunulacak.

HONOR 9X kısa bir süre sonra da Turkcell ve Türk Telekom’da kullanıcıların beğenisine sunuluyor olacak.