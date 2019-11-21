Gerçeklik Algısını Kör Eden “Deepfake” Tehdidine Karşı Yerli Çözüm

Asis Elektronik ile birleşen siber güvenlik alanında online çözümler sunan Türkiye merkezli uluslararası siber güvenlik sağlayıcısı Zemana, yapay zeka teknolojileriyle manipüle edilen sahte içerikler ile ünlü yıldızlar ve politikacılardan başlayıp, kısa sürede “gerçeklik algısını kör ederek” herkesi hedef alacak deepfake tehdidini online olarak tespit edebilen Deepware Scanner’ı, geliştirdi.

Güvenlik yazılımlarıyla dünyanın dört bir yanında hizmet veren Zemana’nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Deepware Scanner, dünyanın çevrimiçi ilk deepfake dedektörü olma özelliğini taşıyor. İnsan görüntü ve seslerine yapılan müdahaleyle üretilen sahte içerikleri yakalayarak tespit eden Deepware Scanner, siber güvenliğin son zamanlarda karşı karşıya olduğu en yeni ve en tehlikeli tehditlerden “deepfake”e karşı alanında öncü bir çözüm sunuyor.

Yapay zeka teknolojilerinin kötü amaçlarla kullanılması, tarih boyunca ortaya çıkan en tehlikeli siber saldırılardan biriyle karşı karşıya getiriyor. Makinelerin derin öğrenme yeteneğine dayalı algoritmalar sayesinde, inandırıcılığı giderek geliştirilen deepfake, politik skandallar, toplumsal provokasyon, dolandırıcılık, iftira ve diğer her türlü kötü niyetli manipülasyon içeren siber saldırılara imkan veriyor. Seçim sonuçlarını, ülkelerin kaderlerini, kişilerin hayatlarını doğrudan etkileyen “deepfake” yöntemleriyle manipüle edilen dijital içerikler, videoların gerçek sanılması, özetle sanalın gerçekle karıştırılması ciddi tehditler yaratıyor. Zemana, yeni çözümü Deepware Scanner ile yapay zekanın kötü amaçlarla kullanılmasının önüne geçiyor.

“Deepware Scanner ile dünya pazarını hedefliyoruz“

Ülkelerin ve toplumların güvenliği adına kritik bir çözüm geliştirdiklerini vurgulayan Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, “Bugüne kadar ortaya çıkan deepfake örneklerinde, insanların jest ve mimiklerini birebir taklit eden yüz takası, tüm vücut sentezi, ses takası gibi birçok farklı yöntem kullanılıyor. Deepfake tahlikesine karşı etkili bir çözüm sunmak üzere geliştirdiğimiz Deepware Scanner, çok katmanlı mekanizmasıyla manipüle edilmiş videoları anında yakalamak üzere programlanan bir yazılım olma özelliği taşıyor. Siber güvenlik adına önemli bir hizmet sağlayan Deepware Scanner ile dünya pazarını hedefliyoruz. Tehlike büyük ve hepimizi derinden sarsacak nitelikte. Geliştirdiğimiz bu yeni teknoloji, manipüle edilmiş tehlikeyi hızla tespit edecek” dedi.

Sahte videolar anında tespit edilecek!

İnternette paylaşılan içeriklerde yapılan sahtecilik fark edilene kadar geçen süre, ortaya çıkacak zararın boyutunu doğrudan etkiliyor. Toplumsal ya da bireysel bir hasar oluşmadan zararlı içeriği tespit etmeyi sağlayan Deepware Scanner, bir platforma entegre edildiğinde izlenen ya da dinlenen içeriğin sahte olup olmadığı konusunda hemen uyarıda bulunuyor.

Deepware Scanner, sosyal medya ağları, medya kuruluşları, devlet kurumlarına yönelik geliştirilmiş versiyonlarıyla, gerçeğinden ayırt edilebilmesi giderek zorlaşan sahte ses ve videoların, hızla yayılıp bir kaosa yol açmadan tespit edilmesini sağlıyor. Hükümetlere, sosyal medya platformlarına, anlık mesajlaşma aplikasyonları ile haber ve medya platformlarına, dijital içeriklerdeki sahteciliği, daha zarar oluşmadan tespit etme olanağı sunuyor ve oluşabilecek hasarların önüne geçilmesini hedefliyor. Herhangi bir platforma entegre olabilen “Deepware Scanner” arka planda güçlü bir şekilde çalışıyor ve o platformda izlenen ve ya dinlenen dosyanın taramasını gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, şüpheli buldukları video dosyalarını deepware.ai web sitesinde taratabilirler.