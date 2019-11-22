Yeni Nesil Elektronik Fiyat Etiketleriyle Maliyet Tasarrufu Sağlanıyor

Sensormatic’in sunduğu Elektronik Fiyat Etiketi Çözümü sayesinde başta gıda, kozmetik ve elektronik olmak üzere tüm perakende sektöründe fiyatların saniyeler içinde güncellenebilmesi sağlanıyor. Perakende sektöründe elektronik fiyat etiketleri ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sensormatic, fiyat etiketi yönetmeliğindeki değişim sonrası pekçok değişken bilgi ile donatılması gereken fiyat etiketlerinin yönetimini kolaylaştırıyor.

Marka ve ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı perakende sektöründe, anlık değişen piyasa ve rekabet koşullarına uygun, hızlı aksiyon alabilen işletmeler satışlarını ve verimliliklerini artırıyor. Özellikle müşteri hassasiyetinin yüksek olduğu konular arasında ilk sırada yer alan ‘fiyat’ hızlı ve güvenilir şekilde yönetildiğinde, işletmelere büyük karlılık ve rekabet avantajı sağlıyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğiyle birlikte değişen yeni etiketlerin artık sadece satış fiyatı ve birim fiyatından ibaret olmadığına dikkat çeken Sensormatic Ürün Yönetiminden sorumlu direktörü Dr. Serdar İnce, getirilen yeni kriterlerin daha fazla bilgi içerdiğini hatırlatıyor. Dr. İnce ayrıca yönetmeliğe göre etiketlerde üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan fiyat değişikliği bilgisi, yerli olup olmadığı bilgisi, ithal olması durumunda üretildiği ülkenin ismi gibi bilgilerle birlikte daha fazla değişkenin olduğunun altını çiziyor ve Elektronik Fiyat Etiketleri çözümünün bu yasal düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasının kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Fiziksel ve online mağazada hızlı ve eş zamanlı güncelleme

Elektronik Fiyat Etiketi Çözümü’nde fiyat etiketlerini artık elektronik olarak tek merkez yönetilebiliyor. Merkezin, şehir dışında ya da mağaza içinde olmasının yani uzaklığın hiçbir önemi kalmıyor. Elektronik fiyat etiketleri sayesinde fiziksel mağazadaki fiyat değişikliği eş zamanlı olarak sanal (online) mağazalarda da güncellenebiliyor. Elektronik Fiyat Etiketlerinin üzerinde mağaza çalışanlarının ihtiyaç duyduğu stok seviyesi ve ürün detayı gibi ek bilgiler de yer alıyor. Çalışanlar, ürün durumunu akıllı telefonlarla gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyor. Böylece fiyat güncellemesi, raf yönetimi, sipariş toplama gibi faaliyetlerden kaynaklanan iş yükü yüzde 60 oranında azalıyor.

Tek bir tuşla bütün fiyatlar değişsin!

Dr.Serdar İnce Elektronik Fiyat Etiketi Çözümünün dijital bir şekilde otomatize edilen merkezi fiyatlandırma modeli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Tuşa basıldığı anda istenen ürünün fiyatını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Böylece işgücü maliyetleri en aza iniyor, mağazalardaki iş gücü, kâğıt, etiket gibi giderlerin önüne geçiliyor. Ayrıca Elektronik Fiyat Etiketi çözümü, kampanyalarda ve maliyet artışlarında fiyatları etkili bir şekilde yönetebilmeyi sağlıyor. Bu avantajların yanı sıra müşteri sadakatini de büyük ölçüde güçlendiriyor.”

Fark yaratan özellikleri

Sensormatic tarafından sunulan elektronik fiyat etiketi çözümünde, özel bir protokol kullanılıyor. Bu protokole göre sistem doğrudan komut gönderiyor, resim göndermiyor. Bu nedenle güç tüketimi alternatiflerine göre daha az oluyor. Bununla birlikte tüm erişim noktalarının aynı anda güncelleme yapması ve öncelikle en yakındaki etiketi güncellemesi hızlı olmasını sağlıyor.

Etiketler üzerinde 7 farklı renk seçeneği ile flash yakılabiliyor. Bu şekilde mağazada kampanya yapılan ya da stoğu azalan ürünler net olarak ayrıt edilebiliyor

Erişim noktası ve elektronik etiketler her 3 dakikada bir haberleşiyor. Bu haberleşme süresince etiketin aktif olarak devrede olup olmadığı, pil durumu ve çalışma ısı derecesi hakkında bilgi edinilebiliyor. Bu bilgilerin sürekli güncellenmesi, sistemin ömrünü uzatıyor

5 yıllık pil ömrüyle fark yaratıyor

Sistemin el terminallerine bir yazılım sayesinde entegre edilerek kolayca kullanıldığını ifade eden Dr. Serdar İnce, bu çözümün, Wi-Fi teknolojisinin bu alanda kullanılması ve 5 yıl (günde 4 kez güncelleme yapıldığında) pil ömrü gibi üstünlükleriyle dikkat çektiğini söyledi. Dr. İnce, “Pili bitmeye yakın 3 dakikalık bir uyarı veriyor. Pilin bittiği hem görsel olarak ürünün üzerinde görülüyor hem de merkezden izlenebiliyor. Mobil uygulaması olması, her ihtiyaca uyabilecek farklı büyükte modellerinin olması öne çıkan diğer özellikleri arasında. Özel etiketli ürünleri farklı renklerle yansıtmak ve ekranı ikiye bölmek de mümkün. Bu özellik sayesinde dar alanlarda iki ürünü aynı ekranda sergileme avantajı sağlıyor” diye ekledi.