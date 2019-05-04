HTC Sanal Gerçeklik Seti Türkiye’de!

Teknolojisi ile gerçeklik algısını yeniden tanımlayan, eğlenceden eğitim ve üretime kadar birçok alanda kullanılan VR (sanal gerçeklik) başlıklarıyla fark yaratan HTC, VIVE ve VIVE Pro sanal gerçeklik başlıklarını resmi olarak Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.

İlk olarak Mayıs ayında kullanıcılarla buluşacak ürünlerden VIVE 6.499 TL, Vive Pro Starter Kit 10.499 TL ve VIVE Pro Fullkit ise 12.499 TL KDV dahil fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Türkiye’nin ilk VR laboratuvarı VR First’ün bulunduğu Bahçeşehir Üniversitesi Galata Yerleşkesi’nde düzenlenen basın lansmanı, HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, VR First CEO’su Ferhan Özkan ve BUG Game Lab Direktörü Güven Çatak’ın katılımıyla gerçekleşti. Sanal gerçeklikte beklentileri bir üst noktaya taşıyarak, gerçeklik kavramını yeniden tanımlayan HTC’nin VR alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri, yeni dönem planları ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Türkiye’deki kullanıcılara en ayrıcalıklı sanal gerçeklik deneyimini yaşatacaklarının altını çizen ve arka arkaya 3 yıldır VR geliştiricilerinin 1. tercihinin Vive olduğunu ekleyen HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal şunları söyledi: “VIVE dünyada herkes tarafından çok büyük ilgi gördü. Biz de bu ürünü Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturacağımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Son derece heyecanlıyız çünkü VIVE ve VIVE Pro kendi alanında sanal gerçeklik deneyimini yeniden tanımlamakla kalmıyor, bu deneyimi bir üst boyuta da taşıyor. VIVE ve VIVE Pro, hem oyun ve eğlence dünyası için hem de iş dünyasına değer katacak uygulamalarda öncelikli tercih edilecek platform olacak. Türkiye’de resmi ithalatın başlaması kullanıcılarımıza, hem resmi ithalatçı ve distribütor üzerinden garantili ürün temin etme olanağı sağlayacak, hem de yeni çıkacak ürünlerin dünyayla aynı zamanda ülkemizde de satışına başlanmasını mümkün kılacak.”

VR ile farklılaşan dijital dönüşüm

Sanal gerçeklik ile son zamanlardaki önemli gündem maddelerinden biri olan dijital dönüşüm de yeniden tanımlanıyor. Eğitimden üretime pek çok farklı endüstri, HTC Vive ile geliştirdikleri çözümler ile maliyetlerini düşürüyor, verimliliklerini artırıyor ve rekabette farklılaşıyor. Şimdiye kadar HTC Vive ile işini dönüştüren firmalar arasında Volkswagen, Warner Bros, BMW, IKEA, Bayer, Stanford Üniversitesi gibi önemli kurumlar yer alıyor.

Gerçek dünyaya da göz atabilirsiniz

VIVE’da her biri 1080×1200 piksel (toplamda 2160×1200 piksel) olmak üzere 9,14 cm’lik (3,6″), 90 Hz yenileme hızında, 110° görüş açılı iki OLED ekran ve dahili mikrofonlu kulaklık bulunuyor. Ayrıca esnek bant, numaralı gözlükle beraber kullanma imkanıyla birlikte; kullanım sırasında konforu artıran yüz yastığı (ürüne dahil) ve (VR’dayken artırılmış gerçeklik senaryolarını kullanma veya gerçek dünyaya göz atma imkanı veren) ön kamera gibi özelliklere sahip. VIVE da ayrıca, bir kez şarj edilince 6 saate varan sürelerle kullanılabilen kablosuz bağlantılı ve titreşimli geribildirimli iki kontrolör ile iki tane tutturmalı baz istasyonu bulunuyor.

Üstün gerçeklik algısı ve ses deneyimi

VIVE’ın gelişmiş modeli olan, VR profesyonellerine eksiksiz ve ayrıcalıklı bir deneyim sunan VIVE Pro’da bulunan ikili OLED ekran, orijinal VIVE’ın çözünürlüğünü %78 artırarak toplam 2880×1600 çözünürlükle daha iddialı daha net bir görüntü sağlıyor. Etkileyici görüntü kalitesinin yanı sıra, VIVE Pro’da ayrıca gerçeklik hissini ve ses deneyimini bir üst seviyeye çıkartan, eskiye göre daha da konforlu bir kullanım sağlayan başlık üzerine konumlanmış ve yerleşik amfiye sahip yüksek performanslı kulaklıklar da yer alıyor. Bu iyileştirilmiş görüntü ve ses özellikleri kullanıcılara daha net bir VR deneyimi yaşatarak bugün piyasadaki en gerçekçi ve kapsayıcı VR deneyimini sunuyor. VIVE Pro paketinde kulaklık, iki kablosuz kontrolör ve daha geniş oda ölçeği kapasitesine sahip iki iyileştirilmiş SteamVR baz istasyonu bulunuyor.