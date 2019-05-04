5G Desteğine Sahip Meizu 17 Geliyor!

Çin merkezli teknoloji firması Meizu, 5G desteğine sahip üst sınıf amiral gemisi Meizu 17 hakkında ilk bilgileri resmi olarak paylaştı. Bakın Meizu’nun en iyi tasarıma sahip amiral gemisi modeli olacak Meizu 17 modeli hangi özelliklerle gelecek.

Meizu’nun ilk 5G özellikli akıllı telefonu

Herhangi bir deliğe veya tuşa sahip olmayan Meizu Zero modeline benzer çerçevesiz ekranla geleceği tahmin edilen Meizu 17 kesin olarak 5G desteğine sahip olacak. Büyük olasılıkla gücünü Snapdragon 855 işlemciden ve X50 5G modemden alacak akıllı telefonun üst düzey kameraya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Meizu 17 ne zaman gelecek

Meizu Zero’yu kitlesel fonlama kampanyası ile hayata geçirmeyi planlayan fakat destek bulamayan Çinli şirket Meizu’nun yeni amiral gemisi Meizu 17’yi önümüzdeki aylar içerisinde tanıtacağı tahmin ediliyor.