Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi’ne Altın Pusula’dan Jüri Özel Ödülü

Mercedes-Benz Türk, StartUP Projesi ile aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyerek, 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği “18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” 29 Nisan 2019 akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi, İz İletişim iş birliği ile yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli “Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’nin daha iyi bir geleceği olması, yaratıcı zihinlerinin artması ve bu zihinlerin beslenebileceği yaratıcı atmosferin oluşturulması için çalışıyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz, genç girişimcilere destek olmak ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak amacıyla başlattığımız Mercedes-Benz Türk StartUP projemizin iletişim çalışmalarıyla da değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici. Projemizle aldığımız ödüller bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu kanıtlıyor” dedi.

Proje ödüle doymuyor

Mercedes-Benz Türk StartUP projesi daha önce ODD Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında “Jüri Özel Ödülü”nün, Hermes Creative Awards’dan “Büyük Ödül”ün ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) “Yenilikçilik Ödülü”nün de sahibi olmuştu. Mercedes-Benz Türk, “Altın Pusula Jüri Özel Ödülü”nü de alarak proje ile kazandığı ödül sayısını 4‘e çıkardı.

Yarışmanın üçüncüsü düzenleniyor

Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle 2017 yılında genç girişimcilere destek olmak ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak amacıyla “Mercedes-Benz Türk StartUP” yarışmasını başlattı. İkincisi 2018’de “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” teması belirlenerek düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 62 ilinden 485 girişimci başvurdu. Yarışmada ilk 10’a kalanlara “StartUp Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile Stuttgart gezisi hediye edilirken; “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” kategorilerine göre belirlenen üç girişime de toplam 150.000 TL para ödülü verildi.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının üçüncüsü, Mart 2019 itibarıyla başladı. Bu yıl yarışmaya “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startuplar davet edildi. Türkiye’nin 43 ilinden 604 startup’ın başvurusu alındı. Yarışmaya başvuranların %11’i yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek verirken, başvuruda bulunan 4 girişimciden 1’i kadın oldu. 2019 yılında “Teknoloji” ve “Sosyal Fayda” ödüllerine ek olarak, kız çocuklarının ve kadının güçlenmesini destekleyen projeye “Jüri Özel Ödülü” de verilecek.